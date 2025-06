A quien debería investigar Leire Díaz, la 'fontanera' de Ferraz, no es al teniente coronel Balas ni a la UCO ni las presuntas máquinas de ... fango del PP, sino al peluquero de Óscar López. El ministro de Transformación Digital, uno de los mariachis con que la Moncloa intenta desviar el tiro hacia Feijóo, lleva un corte de pelo por el que encararse de verdad con el 'Koldo' de Leire, el empresario Pérez Dolset. Lo de Aldama, en comparación, es una nimiedad sin importancia, pero un pelazo como el de López bien merece un empujón de los fontaneros monclovitas.

El ministro, y candidato al trono de Díaz Ayuso, es un niño de Comunión en un cuerpo equivocado. No lo digo por el traje, que no le sienta mal ni tiene aires marineritos. Lo digo por lo repeinado que va. Sin gomina, por cierto. Es puro cepillado cuidadoso de ese que controlaban las madres de los setenta, capaces de poner firme a toda la mata, cabello por cabello, sin que un solo pelo se atreviera a moverse un milímetro. Y hasta había quien les ponía laca. ¡Laca, a un niño de ocho años! Todo forzado, postizo y poco creíble, pero impecable a ojos de la matriarca. Como los ministros mariachis de estos días a fuerza de cantar corridos con los que llorar al pobrecito Sánchez perseguido por sus oponentes.

Da la casualidad (¿he dicho casualidad?) de que los tres son candidatos a presidir comunidades autónomas aunque tengan entre pocas y ninguna posibilidad de lograrlo: María Jesús Montero, en Andalucía; Pilar Alegría, en Aragón y Óscar López, en Madrid. En Valencia, no nos llega para mariachi y tenemos que conformarnos con una solista a quien otra aspirante le hace los coros. Morant y Bernabé. Bernabé y Morant. Tanto monta. De hecho, la primera reacción de Morant ante lo sucedido anteayer en un hotel madrileño entre Leire Díaz y Víctor de Aldama, fue un «no lo he visto ni tengo interés». La verdad es que interés no tenemos nadie. Especialmente, en pleno junio, mientras hacemos la declaración de la renta, y constatamos que todo ese dinero que nos quitan mes a mes se va por las cloacas.

Pero nuestros ministros mariachis tienen que seguir cantando las bondades del señorito y las perfidias del contrario como los senadores norteamericanos cuando intentan evitar una votación: hablando durante horas y horas sin parar. Debe de ser la prueba de ingreso en la 'fraternidad' de los sanchistas. En ella, al parecer, la abeja reina es Leire Díaz. Nada de fontanera, ya lo dijo. «Ni fontanera ni cobarde». Es lo que tiene preparar en Ferraz la declaración, que adquiere tono de corrido.