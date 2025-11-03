Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

Maquiavelo y el Fiscal

María José Pou

María José Pou

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05

El argumento que más me inquieta entre los que usan quienes defienden al Fiscal General del Estado es el maquiavélico. No uso el adjetivo para ... presentarlo como un ser malvado y maquinador, aunque haya mostrado esa cara, sino en el sentido original del término: al estilo de Maquiavelo. Para el filósofo florentino, unos fines dignos justificaban medios cuestionables. «El fin justifica los medios» es la frase con la que solemos resumir el pensamiento político del intelectual y asesor de príncipes. Es la forma de aceptar el uso de modos poco éticos en política. O sea, la Biblia de algunos de nuestros dirigentes. Pero una cosa es que los veamos actuar bajo ese paradigma y otra, que lo verbalicen e intenten hacernos comulgar con ruedas de molino.

