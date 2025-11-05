Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mala persona

Mª JOSÉ POU AMÉRIGOMARIAJOSEPOU.LASPROVINCIAS.ES

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:11

En los últimos años, hemos rebajado tanto las exigencias hacia nuestros políticos que nos conformamos con que no sean malas personas. Y gracias. Nada que ... ver con otros tiempos u otras edades en las que solíamos poner el listón más alto. Para todo. Recuerdo, siendo adolescente, lo mucho que me escandalizó una amiga de mi madre que había conocido a un señor en la residencia. Era mayor, como ella, con sus achaques, sus hijos olvidadizos y su futuro limitado entre aquellas cuatro paredes. Sin embargo, a ella no le preocupaba en absoluto nada de todo eso. Cuando se le preguntaba si no querría otra cosa, se encogía de hombros y contestaba: «es una buena persona». A mí me sabía a poco. Ahora, no. Ahora, con los amigos, conocidos o compañeros, me conformo con que sean buenas personas. Todo lo demás, viene por añadidura.

Mala persona