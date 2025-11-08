La luz de Rosalía

Y, de pronto, sin pretenderlo, nos vemos hablando de fe, religión y vocación. No es una tertulia de convento o de residencia sacerdotal. Es en ... cualquier lugar y entre personas de cualquier condición religiosa, creyentes o ateas. Para algunos, es el resurgimiento de lo religioso entre los jóvenes. Para otros, una estrategia de marketing. Y, para mí, puede que las dos. ¿Por qué no?

No es fácil obviar que Rosalía ha sorprendido a todos con un disco plagado de elementos religiosos y su foto vestida de monja en la portada, pero que ella le cante a su pareja «soy tu reliquia» no convierte esa canción en un himno religioso. Como tampoco lo es el polémico tema de C. Tangana grabado en la catedral de Toledo donde decía «yo era ateo, pero ahora creo/ porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo». Es un contexto que funciona muy bien por lo distinto y especial y por las connotaciones de irracionalidad que tiene lo religioso. Si a eso se une el intento de Rosalía por mostrar su virtuosismo vocal a base de gregoriano o piezas operísticas, es oportuno ubicarlo en un contexto de religiosidad.

Pero el debate sobre la presunta vuelta de la fe entre los más jóvenes se produce por la coincidencia del disco de Rosalía con el éxito de la película 'Los domingos', premiada en San Sebastián, sobre el conflicto de una familia enfrentada a la vocación religiosa temprana de una de las hijas. Hay una escena que refleja el sentido de esa vocación cuando la tía, refractaria a la presencia de lo religioso, anima a su sobrina a experimentar la vida fuera del convento. La chica defiende su opción alegando que las monjas son felices, pero su tía la rechaza a pesar de estar viviendo la infelicidad a diario. Ese abismo entre el cielo y la tierra también es tratado en uno de los temas de Rosalía y, posiblemente, es lo que lleve a algunos jóvenes a buscar respuestas en la religión, en un entorno que solo ofrece vacío y desafección. Así se entienden los retiros para jóvenes, el éxito de grupos musicales religiosos o la aceptación de opciones espirituales que escandalizan a sus padres.

Aunque algunos estudios entusiastas pretenden convencernos de que es una opción multitudinaria entre los jóvenes de hoy, yo no lo creo, pero no me preocupa. Lo realmente importante es que busquen, que no se conformen con un mundo de consumo y de trivialidad, y que no tengan los prejuicios de sus mayores hacia la religión. En una palabra, que intenten ser felices en libertad, sin ser manipulados ni por el nacionalcatolicismo ni por el ateísmo de Estado.