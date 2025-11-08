Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La luz de Rosalía

Para algunos, es el resurgimiento de lo religioso entre los jóvenes

María José Pou

María José Pou

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:48

Y, de pronto, sin pretenderlo, nos vemos hablando de fe, religión y vocación. No es una tertulia de convento o de residencia sacerdotal. Es en ... cualquier lugar y entre personas de cualquier condición religiosa, creyentes o ateas. Para algunos, es el resurgimiento de lo religioso entre los jóvenes. Para otros, una estrategia de marketing. Y, para mí, puede que las dos. ¿Por qué no?

