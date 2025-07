De luto y despeinada

El último pleno del Congreso debía haberse celebrado en el Teatro Romano de Mérida. Acudir a la capital de Extremadura para asistir a una representación ... teatral en un lugar como ése en pleno julio tiene mucho de masoquismo, pero también de gesto absolutamente poético por lo inútil y bello al mismo tiempo. Como los plenos de extremaunción que vive Sánchez. Pura representación 'netflixiana' capaz de mantener el aliento, quizás el interés, muy poco el cultivo personal y mucho la moraleja. De hecho, algunas escenas podrían trasladarse al escenario de Mérida sin perder un ápice de pulsión dramática.

Sánchez, impertérrito, como el héroe caído que se siente arrastrado por el fango de la calumnia pero sigue en pie frente a sus enemigos. Núñez Feijóo, en el papel de acusador que desvela la verdadera cara del héroe mostrando al auditorio sus vergüenzas familiares. Rufián y otros compañeros mártires, de corifeo, repitiendo las palabras del héroe en grupo y en verso. Y, entre todos ellos, en el papel femenino trágico de una Cassandra o una Yocasta, Yolanda Díaz, con su traje blanco, de luto asiático y más despeinada de lo habitual, como si gritara al Tártaro desde el mascarón de proa, a punto de naufragar. Conmocionada interiormente por la pérdida del padre, lo conjura desde la tribuna para pedir «¡que no gobiernen ellos!». Es una pena que no queden más rapsodas que algunos periodistas para narrar mitos contemporáneos como estos. Pero sobre todo es una pena que sus historias no estén a la altura de las grandes tragedias griegas.

En realidad, sus disputas no son propias de los dioses olímpicos, vinculadas a las más grandes pasiones humanas y a los destinos más excelsos. Aquí, en estos tiempos de polarización, todo se reduce a «que no gobiernen ellos», como pidió Díaz con gran animosidad verbal. Y no es solo cosa de las izquierdas, aunque ellas siempre lo vivan con una intensidad visceral fuera de lo razonable. También las derechas se han instalado en el «váyase, señor Sánchez» como solución mágica, tal y como hace Compromís en Valencia con Mazón: «Dimissió, dimissió». En definitiva, centrando el mensaje en una consigna simplista pero con gran capacidad de síntesis. El mundo sería mejor si gobernáramos nosotros, vienen a decir unos y otros. Y así no hay intersección posible o acercamiento de posiciones en aras del bien común pero tampoco una tragedia de altura y un debate de ideas. Es una pelea en el barro, no una disputa entre Zeus y los titanes. Es, sobre todo, un escenario guerracivilista. Ésa es la verdadera tragedia.