Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias

La hora del cambio

María José Pou

María José Pou

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:09

Los juegos de palabras no son nuevos en política, pero, en el PSOE, desde los tiempos de Zapatero ysu marketing de la «ceja», se abonaron ... a ellos y ya no saben debatir si utilizarlos. Con Sánchez, han llegado al paroxismo: los explotaba Carmen Calvo; los emplea María Jesús Montero los domingos y fiestas de mitinear y Óscar Puente vive en ellos como Salinas en los pronombres. Ahora bien, en las últimas legislaturas, es el pan nuestro de cada noticiero y no solo entre socialistas sino también entre el resto de parlamentarios, cuyas habilidades dialécticas les vienen justas para un espectáculo efectista de frases-impacto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La hora del cambio