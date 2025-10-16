Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

La herencia de los 'boomers'

María José Pou

María José Pou

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10

La jubilación de los 'baby boomers', esa generación tan numerosa nacida en los 50 y 60, está teniendo ya un impacto notable en las pensiones. ... Nos lo recuerdan casi a diario. El panorama es preocupante, nos dicen, porque aquello fue una verdadera explosión de natalidad. Entonces, resultó positivo para una España que intentaba despegar después de la postración de la posguerra, pero ahora sucede lo contrario a la hora de pagar sus pensiones. Resulta carísimo para el Estado y, lo que es peor, inasumible si no aumenta la cifra de trabajadores activos. Si se pone en relación el número de pensionistas con los trabajadores que pagan sus pensiones, el saldo sitúa la renovación en el límite. Sucede algo similar con lo que los demógrafos llaman «tasa de reemplazo», es decir, los que deben nacer para que la sociedad quede estable. Si no fuera por la inmigración estaríamos en cifras alarmantes. Con las pensiones nos está pasando eso. Es como un árbol gigante con un tronco cada vez más fino. En la actualidad, hay dos trabajadores y medio por cada pensionista pero, para 2050, se prevé que la cifra baje a 1,7.

