Hay un punto en las conversaciones que han salido a la luz entre Ábalos, Cerdán y Koldo que resulta significativo para la UCO. Se trata ... del momento en el que Koldo insiste en hablar de dinero, pero Cerdán corta la conversación con el grito de «¡Koldo! ¡Que no quiero que hables de esto, que no se habla!». Dice la Guardia Civil en su informe que es «un intento de dotar de seguridad a los hechos que en la conversación se estaban abordando» pero la reacción de Cerdán dice más por lo que intenta callar que por lo que muestra.

Lo que parece una torpeza, al poner en evidencia lo que estaban haciendo, se convierte en un truco para hacer hablar o para dejar al otro a los pies de los caballos. Después de esto, no sé si llegaremos a saber si Koldo es muy listo o demasiado torpe. La cuestión es que esa grabación me ha recordado otra que resulta esencial entre las mantenidas por Maje y Salva, en el caso del asesinato de Patraix, y que estamos siguiendo en el podcast de LAS PROVINCIAS. Es esa en la que Salva le miente diciéndole que ha hablado con un policía para no evidenciar que había estado cotilleando sus planes de viaje con su amante a través del correo electrónico. En cuanto él dice que ha llamado a la policía, la viuda salta como un resorte y grita «¡pero ¿qué dices?! Salva, no hagas locuras» y él la tranquiliza, desviando el tiro, y relacionando la llamada solo con sus dudas y su bajón anímico respecto al amor de ella. Sin embargo, ese «¡pero ¿qué dices?!» es tan elocuente que no hace falta más para sospechar que están hablando del asesinato.

Con Koldo y Cerdán, salvando las distancias, pasa algo similar. Cerdán se preocupa por callar al otro, con la incomodidad añadida de Ábalos, mientras que aquel insiste. Es más, según el informe de la UCO, Cerdán prefería comunicarse por escrito y destruir los papeles antes que hacerlo de viva voz. Supongo que cuando alguien está cometiendo actos reprochables, todo rastro le parecerá demasiado revelador. Por eso, quizás, me preocupa más algo que sale en el informe de la UCO según el cual Cerdán prefiere Signal a Whatsapp y dice que es la aplicación que usa para hablar con Bildu. Entre tanto shock de estos días con las 'mordidas', eso ha pasado inadvertido pero resulta muy preocupante. ¿Qué habla Cerdán con Bildu tan comprometedor como para buscar un modo de comunicación que no pueda rastrearse? No sé si es peor ocultar eso o borrar los emails, como hizo el Fiscal General. En cualquier caso, son tics impropios de quien no tiene nada que ocultar, en círculos próximos al poder.