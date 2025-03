Galgos, ratoneros y caniches

Lo ha exigido el rey Felipe VI. Lo ha advertido el vicepresidente Gan Pampols. Lo ha denunciado el Síndic de Greuges. Sin unión de las ... distintas administraciones no saldremos adelante, dicen todos, cada uno desde su posición. La devastación producida por la dana necesita dejar a un lado las diferencias y centrarse en el objetivo común que debería ser ayudar a los afectados y a toda la provincia de Valencia para salir adelante.

Pero no. Nuestros dirigentes siguen a lo suyo. Que no es lo nuestro. Siguen aprovechando el barro de las calles de l'Horta Sud para tirárselo al otro, para enfangar, manchar y señalar al culpable. Que no digo que no lo sea. Pero no se saca del pozo a quien está dentro, acusando a los demás. Primero hay que darle la mano y hacer una cadena humana para ayudarle a salir. Y esa cadena es a lo que apelan quienes dicen que la leal colaboración entre administraciones es la única forma de combatir una crisis como la que vive Valencia tras el 29 de octubre.

En lugar de eso, Pedro Sánchez llama «pacto del Ventorro» al acordado por PP y Vox para aprobar los presupuestos de la Comunitat. Es una expresión infame porque hace humor con una referencia que resulta dolorosa. No es «la foto de las Azores», que ni frío ni calor. Los valencianos no la asociamos únicamente con una ausencia inexplicable del presidente del Consell sino con una tragedia. Al parecer, desde Madrid, resulta ocurrente porque vincula el pacto con Vox a la supervivencia de Mazón, pero a quienes sufren no les recuerda tanto una (i)responsabilidad política como una pérdida irreparable. Los estrategas de la Moncloa no parecen haber reparado en ello.

Frente a esa torpeza del presidente del gobierno, está el catálogo canino que inauguró Isabel Díaz Ayuso con su «galgo de Paiporta» y continuó, con bastante mala pata, José Ramón González de Zárate criticando a la «ratonera Bernabé» y la «caniche de Gandía» para referirse a Diana Morant. Nunca me ha gustado que intenten insultar con referencias animales. Ni llamar a alguien «burro» para descalificarle ni decir que es un «cerdo» para presentarlo como un guarro. Mucho menos intentar atacar a alguien comparándolo con un perro, animal fiel, sacrificado, obediente y compañero eterno. El perro no es egoísta ni vela solo por su interés. No deja a otro atrás, aunque sea de otra raza y hasta de otra especie. No distingue si su tutor es de derechas o izquierdas. E incluso cuando lo abandonan espera paciente, convencido de que van a volver a por él. No concibe la traición. Pocos políticos resisten la comparación.