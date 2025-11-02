Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

Entradas agotadas

El fenómeno no se circunscribe solo a la música sino a cualquier evento

María José Pou

María José Pou

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02

Cuentan que el grupo musical 'La Oreja de Van Gogh' tuvo que programar otro concierto que se sumara al previsto, con motivo de su regreso ... a los escenarios, porque se agotaron las entradas en cuanto se pusieron a la venta. No es la primera vez. Cuando el Roig Arena anuncia un nuevo artista, la noticia corre como la pólvora y los aficionados colapsan en minutos la web oficial para conseguir alguna entrada. Lo que antes suponía hacer cola durante varias noches para ser la primera en la taquilla, ahora es entrenar los dedos en el teclado para comprarla por Internet. Ocurrió con Sabina, ha ocurrido con La Fúmiga, que también se vio obligada a duplicar despedida, y ocurrirá en cuanto se puedan adquirir entradas para Aitana o Rosalía. Es la tónica habitual de los grandes conciertos y en general de aquellos eventos que se producen en directo y, a menudo, en una sola convocatoria.

