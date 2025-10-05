Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

Drones, buenos y malos

María José Pou

María José Pou

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:25

Cada vez que se presenta un avance tecnológico, nos entra el miedo. Ocurrió cuando los luditas temieron que las máquinas les dejaran sin trabajo y ... arrasaron con ellas; con el nacimiento de las naves espaciales que nos enfrentaban a los marcianos o con los robots que se rebelaban contra su creador. Ahora, la historia se repite con la Inteligencia Artificial. La literatura y el cine nos lo han mostrado más de una vez ofreciéndonos historias que revelaban, sobre todo, los miedos de una sociedad enfrentada a su propio futuro. Son esas novelas o películas distópicas que presentan una sociedad amenazada por las máquinas o por los procesos tecnificados donde el ser humano pierde su esencia, su libertad o su dominio sobre el mundo.

