Más que dietas

Hace tiempo que se nos fue la mano con las dietas. No me refiero a los retos virales como el que exige a las niñas ... que hagan la llamada «dieta de las Princesas Disney», de cuya peligrosidad están alertando los expertos porque en el fondo es un alegato pro-anorexia disfrazado de la monería de las princesitas. Un día, comer solo la manzana de Blancanieves; otro, solo beber agua por La Sirenita y otro, solo comer hielo a lo Frozen. Un horror.

No hablo, pues, de esas dietas extremas sino de la moda de las comidas de otros tiempos. Tiempos del pasado y no precisamente reciente. En algunos casos, incluso primitivo. De hecho, una de las más famosas es la paleodieta, es decir, comer como lo hacían los primeros humanos en el Paleolítico, antes de que existiera la agricultura como tal. Por entonces la forma de alimentarse solo podía depender de lo que tenían a mano, o sea, la caza y la recolección de frutos, bayas y raíces. Quienes defienden esa regresión, ignorando que la agricultura fue un salto civilizatorio exponencial, lo justifican diciendo que aquellos alimentos no estaban procesados. Sin duda. Pero también eran propios de un humano con distinta dentadura, defensas y forma de vida.

Junto a eso, hay quienes «venden» otra dieta histórica: la de los Apóstoles. En el fondo, no es más que una dieta mediterránea con envoltura «religiosa», puesto que Jesús y sus seguidores vivían a orillas del Lago Tiberíades, y comían pescado, verdura, frutas, aceite, harina sin refinar y sin levadura, o vino. Es una magnífica opción, pero no por su componente espiritual. Hay otra en la misma línea que sí se ofrece con ese plus místico. Es el llamado «Ayuno de Daniel», basado en el Antiguo Testamento, aunque customizado para el veganismo actual porque no incluye carne a pesar de que el cordero sea protagonista del Libro de los Libros. Se llama así por el ayuno que hizo el profeta Daniel a base de vegetales y agua, porque el objetivo no es solo bajar de peso sino la desintoxicación espiritual.

Todo eso son planteamientos distintos a la cata esporádica, como las jornadas que invitan a probar cómo comían los romanos, utilizando el «garum», o cómo eran los grandes banquetes medievales, utilizando manjar blanco y asados. En estas ocasiones, como hará este verano Santillana del Mar con un menú inspirado en Altamira, se busca llamar la atención del viajero, deseoso de encontrar novedades turísticas. En las otras, hacernos volver a las cavernas. No hace falta irse tan lejos para comer bien. Basta asomarnos al menú y la cocina de nuestras abuelas.