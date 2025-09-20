Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Briggitte, esa mujer

Son intentos de dar al oponente donde más duele

Mª JOSÉ POU AMÉRIGOMARIAJOSEPOU.LASPROVINCIAS.ES

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:40

Cuando supe de las difamaciones contra Briggitte Macron -acusándola de ser un hombre- que ahora intentan rebatir en los tribunales el presidente y la primera ... dama de Francia no me extrañó en absoluto. Desde hace años circula un bulo similar en España a cuenta, también, de la mujer de Pedro Sánchez. Son intentos de dar al oponente donde más duele: en los seres queridos. Y no quiero decir con esto que sean intocables. Por muy próximas que estén a un mandatario, si están implicadas, supuestamente, en un caso de corrupción, es necesario investigarlas. Pero el cuestionamiento de su condición de mujer no tiene que ver con su acceso al poder sino que está en otro plano, privadísimo e irrelevante para la acción de gobierno de sus esposos.

