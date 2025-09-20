Briggitte, esa mujer

Cuando supe de las difamaciones contra Briggitte Macron -acusándola de ser un hombre- que ahora intentan rebatir en los tribunales el presidente y la primera ... dama de Francia no me extrañó en absoluto. Desde hace años circula un bulo similar en España a cuenta, también, de la mujer de Pedro Sánchez. Son intentos de dar al oponente donde más duele: en los seres queridos. Y no quiero decir con esto que sean intocables. Por muy próximas que estén a un mandatario, si están implicadas, supuestamente, en un caso de corrupción, es necesario investigarlas. Pero el cuestionamiento de su condición de mujer no tiene que ver con su acceso al poder sino que está en otro plano, privadísimo e irrelevante para la acción de gobierno de sus esposos.

En España, Begoña Gómez ha ignorado a esos conspiranoicos que pretenden desacreditar a un político por su vida privada. No olvidemos que esos bulos no van contra ellas sino contra ellos intentando ridiculizarlos aparentemente por la persona escogida para compartir la vida. Y la cama. En cualquier caso, hace bien en no darles ningún pábulo como sí ha hecho la esposa del vecino galo.

Sorprende, no obstante, que a estas alturas haya gente que crea que casarse con una persona trans es un demérito. No parece el caso ni de Macron ni de Sánchez pero, aunque así fuera, ¿qué cambiaría exactamente? Imagino que a los seguidores de esta gente que lanza el infundio y se ratifica en ello sí les hará mella. De otro modo no tiene sentido la insistencia. Son personas situadas normalmente a la derecha de la derecha, radicales, excluyentes y dispuestos a rechazar al otro por no ser como ellos creen que es la gente 'de bien'. Incluidas las personas trans. Para el resto de los mortales en Francia o en España, que el presidente estuviera casado con un persona trans o con una persona del mismo sexo no creo que tuviera ninguna relevancia ni consecuencia futura.

De hecho, si lo pensamos bien, lo raro es que apenas hayamos conocido uno o dos casos de parejas homosexuales en jefaturas de gobierno y ninguno de personas trans. Sin duda, no tendríamos ni siquiera por qué saberlo pero en una sociedad que presume de abierta, avanzada y diversa, lo lógico es que resultara una indiscreción incapaz de modificar la percepción del candidato. Ahora bien, si no se sabe o si se perturba con afirmaciones de ese tipo es porque alguien cree que el resultado es perjudicial para el personaje. Es humillante que Briggitte Macron deba presentar pruebas de su condición de mujer y sorprende en un entorno en el que basta con sentirse mujer para serlo.