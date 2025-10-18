Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado deja más de 1.178.266 euros en una localidad famosa por su impresionante muralla

Apuesta segura

No he leído a Sonsoles Ónega ni me apetece hacerlo con Juan del Val

María José Pou

María José Pou

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Una de las señales de que vamos cumpliendo años son los temas de conversación con los amigos. De pronto nos encontramos hablando de dolor de ... huesos, de molestias estomacales, de la tensión, del azúcar o del insomnio. Cuando eso ocurre, no puedo evitar reírme y verbalizarlo para quitarle hierro. «Parezco mi madre y sus amigas», pienso. Y es cierto. Hace treinta años las escuchaba mientras tomaban café y me parecía imposible que todos los días repasaran los males de cada cual -compitiendo por ver quién estaba peor- y las andanzas de hijos y nietos. Ese era el guion de sus tardes en una cafetería del barrio. Las 'chicas de oro' en Russafa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  4. 4 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  5. 5

    Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días
  6. 6 La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
  7. 7

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  8. 8

    Carmen Prades, fallera mayor de Valencia: «Hay que dejar paso a los jóvenes para que aporten ideas frescas»
  9. 9

    El Marítimo nunca muere: de casas de pescadores a nuevo restaurante
  10. 10

    El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Apuesta segura