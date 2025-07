Uno de los mayores aplausos del Congreso del PP de este fin de semana fue el dedicado a Cayetana Álvarez de Toledo al entrar en ... la Ejecutiva. Junto al brindado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las manifestaciones de apoyo más notables de la cita popular. Quizás porque la vuelta de Álvarez de Toledo se interpretó como una presencia más activa del 'aznarismo' en el PP de Núñez Feijóo. O porque los militantes saben que las voces discrepantes son un tesoro para un dirigente. Escuchar a aduladores no ayuda en el triunfo, ni en el gobierno, y mucho menos en el camino hacia su logro.

Nada que ver con la otra reunión política del momento, el Comité Federal del PSOE. Allí, los ánimos y los aplausos tenían un cariz muy distinto. También se jaleaba y acogía a algunas figuras relevantes del partido, pero nunca por encima del líder. Del Amado Líder. Los aplausos a Cayetana estaban en las antípodas de los recibidos por María Jesús Montero en el PSOE. En el primer caso, se trataba de una notable militante del PP, apartada de su posición de portavoz en el Congreso por tener criterio propio. En el segundo, todo lo contrario, Montero recibía el calor de los cargos orgánicos del partido por ser la voz de su amo. Nunca mejor dicho lo del amo.

Lo más curioso de la comparación es que la actitud de hiperprotección del líder y laminación de las voces discordantes suele producirse cuando se está en la oposición, no en el gobierno. En la oposición, toda fisura es una posible vía de agua que evitar para impedir el hundimiento en esa situación de debilidad, pero, en el gobierno, la posición de fuerza se multiplica en el líder y en el partido. La discrepancia no tiene nada que hacer frente a la fortaleza del propio poder. De hecho, éste suele tratar con displicencia al Pepito Grillo que intenta hacerse notar. En cambio, con Sánchez pasa lo contrario lo que, posiblemente, indica una inseguridad mayor de la que se muestra. Dime de lo que presumes. Sánchez no acepta los puntos de vista distintos al suyo no sé si por autoritarismo o por pura inseguridad. Sánchez sería incapaz de tener al lado a una Cayetana haciendo test de estrés diarios a todos sus planteamientos. Es cierto que puede resultar incómodo y un riesgo, desde el punto de vista estratégico, cuando la crítica se expresa hacia fuera, pero un «abogado del diablo» es la mejor garantía ante una oposición feroz. Nada mejor que entrenar en casa con el más duro de los rivales para saber enfrentarse a otros que no conocen tan bien como ése la debilidad del líder.