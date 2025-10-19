Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros

El abrazo de todos

María José Pou

María José Pou

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27

Comenta

Lo único que hay detrás es dolor. Lo dice Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O. Contesta así a quienes ... les acusan de tener detrás a partidos de oposición a Mazón, sobre todo, PSPV y Compromís. Y lamenta tantos mensajes en las redes sociales que, insensibles a lo que llevan sufriendo desde hace un año, creen que pueden tratar lo suyo como si de un meme de 'chistorras' se tratara. Es lo que tienen los entornos virtuales llenos de anonimato y convertidos en campo de batalla, que todo se pone al mismo nivel y sirve de munición contra el oponente. Aunque sea el corazón hecho trizas de personas ajenas al mundo político que, de la tarde a la noche, se convirtieron en protagonistas, muy a su pesar, cuando perdieron a un familiar o varios en las inundaciones del año pasado. Al drama de la pérdida se ha unido durante meses el de la utilización política de algunos que -esos sí- no respetan nada con tal de obtener votos o restárselos al contrario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  4. 4

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  5. 5

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»
  9. 9 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Nadie que yo no quisiera me llevó al huerto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El abrazo de todos