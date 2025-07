El abanico de Rosa

Compartir

Se llama Rosa, vive sola, y hace mucho que enviudó. Tanto que dice no recordarlo, aunque diría que, como Cervantes, en realidad no quiere acordarse. ... La cuestión es que, salvo una vecina, nadie se preocupa demasiado por ella. No por su integridad. Para eso, un sobrino la visita tres veces al año, seguramente, para levantar fe de vida por si hereda. Me refiero a que nadie está con ella en las cosas menudas del día a día. En si ha comido, si le duelen los huesos, si se le ha estropeado la lavadora o si esa nueva pastilla le sienta mal. Esos problemas cotidianos tiene que solventarlos ella sin ganas, a veces sin criterio y, casi siempre, sin ayuda. Es lo que tienen las personas mayores que viven solas. Algunas tienen hijos, pero en muchos casos apenas cambia nada, porque «tienen su vida», suelen decir para disculparlos, mientras intentan apañarse, aunque ni sus reflejos ni su memoria estén siempre ajustados a lo que se necesita.

Es un grupo numeroso. Solo en Valencia, más de 36.000 mujeres, sobre todo en Nou Moles, Patriax y Russafa. En esos barrios, no todos los mayores tienen, como Rosa, a una vecina altruista, dispuesta a pasar a su casa mientras se ducha por si necesita algo. Su vecina es un ángel, como ella dice, y tiene razón porque de forma intuitiva hace algo esencial para los mayores: intenta que Rosa no se sienta vulnerable, aunque lo sea. Para eso, cuando pasa a su casa se justifica con un «por charlar un ratito» aunque en realidad lo hace por miedo a que Rosa se caiga en el baño y nadie se entere hasta que vengan a levantar el cadáver. Con la ola de calor le compró un ventilador en el bazar, pero comprueba que Rosa no lo pone por no gastar. Las pensiones, que son un asco, murmura mientras ve en las noticias las cifras que manejan algunos en «mordidas». El calor es ahora su máxima preocupación hacia su vecina. A ella tampoco le da para ponerse el aire acondicionado, pero sobrevive llenando la casa de ventiladores y cuando no puede más se baja al parque a que le dé el aire. A veces intenta que Rosa la acompañe pero dice que le da pereza vestirse para salir y que tiene bastante con su abanico. No es verdad; lo sabe viendo las cifras de muertes por calor. No solo por golpe de calor, que son diez en lo que llevamos de verano en toda España, sino por causas relacionadas con las altas temperaturas que se han incrementado un 1.035por ciento respecto al año pasado. Muchas de ellas, en su propia casa. Una casa convertida en horno mientras la preocupación de las autoridades es que no hagamos deporte y vayamos por la sombra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión