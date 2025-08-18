Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una vida

María José Pou

María José Pou

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:02

Una vida entera. A eso se refería una mujer, bañada en lágrimas, mientras veía arder su pueblo en Zamora: «Una vida entera ahí metida. Si ... se te quema a ver qué haces». Lo decía mientras su casa aún humeaba sin que ella pudiera hacer nada para detener el desastre. E, inevitablemente, resonó en mi cabeza el eco de tantas voces en Valencia lamentando la desgracia de la dana. Una y miles de vidas enteras que se llevó el agua, como ahora en León, Ourense o Zamora se las está comiendo el fuego. Vidas completas en las víctimas y vidas sintetizadas en las casas que han desaparecido. Perder la vida no tiene comparación, pero perderlo todo no se queda corto. Y mientras veo los rostros de angustia de los castellanos y los uno mentalmente a los de aquí, me pregunto dónde están los gestores de lo público, elegidos para mejorar nuestras condiciones de vida.

