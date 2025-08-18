Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las potencias

María José Pou

María José Pou

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:40

Los dirigentes europeos que han acompañado a Zelenski a la Casa Blanca actúan, en realidad, como el primo de Zumosol, ese guardaespaldas capaz de atemorizar ... a los abusadores de patio de colegio. Sin embargo, son primos venidos a menos frente a un Putin que hace 'bullying' a los vecinos si no se pliegan a sus deseos de recuperar la CCCP. Lo evidenció el ministro de Exteriores ruso en Alaska con una sudadera con las siglas de la antigua URSS que, según la televisión rusa, se ha agotado en pocas horas. La nostalgia vende. Y manda. Lo peor de las conversaciones a cuatro bandas entre Trump, Putin, Zelenski y la UE es que, en realidad, son solo dos los interlocutores, Estados Unidos y Rusia. Lo resumió el presidente norteamericano en una entrevista en la Fox al decir que «Rusia es una gran potencia y ellos (Ucrania), no». Poco se puede añadir cuando lo que está en juego son los límites territoriales del país invadido y el invasor no está dispuesto a ceder. Hay que callar cuando se tiene delante a quien te puede vencer de un simple tortazo.

