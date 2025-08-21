Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pitoniso Puigdemont

Mª JOSÉ POU AMÉRIGO

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:22

Lo decía Pedro Sánchez hace unos días en Jarilla tras visitar las zonas quemadas de Extremadura: «El Estado somos todos». Y lo repitió varias veces ... por si había alguna duda, para subrayar que la lucha contra el fuego es una responsabilidad de todas las administraciones. Insistió para que le oyera la presidenta Guardiola a la que reclamó también «lealtad institucional» contestando a sus críticas y a las de los presidentes Rueda o Fernández Mañueco, de Galicia y Castilla y León, respectivamente. Razón no le faltaba pues solo desde la coordinación se pueden combatir los retos ambientales que la Península Ibérica tiene por delante ya sean incendios o inundaciones, como en Valencia. Y hablo de la península por señalar un entorno que sufre embates comunes, no en vano, Portugal padece el fuego de forma recurrente como le sucede a España, o Italia, inundaciones descontroladas, como las vividas aquí. Y ambos son fenómenos que compartimos con el resto de los países mediterráneos, uno de los bancos de pruebas del cambio climático.

