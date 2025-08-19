Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

El pacto

María José Pou

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 23:48

Los pactos de Estado van a sustituir a las políticas nacionales. No termino de ver si tiene sentido disgregar para coordinar. Primero divido el país ... en microgobiernos y luego exijo acuerdos entre todos ellos solo para que los autóctonos no se sientan menospreciados en su identidad local. Supongo que es el signo de los tiempos y que se corresponde con la ley de péndulo que vemos tantas veces en la Historia: de las ciudades-Estado pasamos a los imperios antiguos; de estos, a la disgregación medieval de señores feudales que debían ponerse de acuerdo para combatir a los grandes enemigos. Después de eso, con la Modernidad, llegaron los Estados nacionales que han perdurado mejor o peor hasta la actualidad. Ahora, la tendencia es la contraria: vuelven los reinos de taifas y, cuando se trata de abordar problemas comunes derivados del territorio (los incendios forestales o el riesgo de un vecino belicoso como Putin), hemos de recurrir de nuevo a los acuerdos entre pequeños en lugar de procurar ser uno grande de partida.

