Los pactos de Estado van a sustituir a las políticas nacionales. No termino de ver si tiene sentido disgregar para coordinar. Primero divido el país ... en microgobiernos y luego exijo acuerdos entre todos ellos solo para que los autóctonos no se sientan menospreciados en su identidad local. Supongo que es el signo de los tiempos y que se corresponde con la ley de péndulo que vemos tantas veces en la Historia: de las ciudades-Estado pasamos a los imperios antiguos; de estos, a la disgregación medieval de señores feudales que debían ponerse de acuerdo para combatir a los grandes enemigos. Después de eso, con la Modernidad, llegaron los Estados nacionales que han perdurado mejor o peor hasta la actualidad. Ahora, la tendencia es la contraria: vuelven los reinos de taifas y, cuando se trata de abordar problemas comunes derivados del territorio (los incendios forestales o el riesgo de un vecino belicoso como Putin), hemos de recurrir de nuevo a los acuerdos entre pequeños en lugar de procurar ser uno grande de partida.

Bien es cierto que el pacto anunciado por Sánchez va más allá de los objetivos técnicos y solo tiene finalidades políticas. Busca lo mismo que casi todas las iniciativas últimas del PSOE y rige el comportamiento del sanchismo: desacreditar al PP presentándose como la única alternativa de gobierno. Es la manera de mantenerse en el poder 'in aeternum'. La forma de hacerlo es vincular el PP a Vox y, así, toda posición extrema de éste hundirá a aquel. La mejor opción para lograrlo es exigir a las fuerzas políticas que se retraten sobre el cambio climático. Se trata de un tema ideal para dejar fuera la posición anticientífica de Vox y, de paso, cuestionar todo apoyo que el PP pueda recabar del partido de Abascal. El pacto propuesto no busca combatir el desastre ambiental, sino el electoral.

