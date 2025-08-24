Desde La Mareta

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

María José Pou

María José Pou

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:47

Al principio no entendí muy bien por qué se quejaron cuando Feijóo dijo que las vacaciones estaban sobrevaloradas. No estando cuestionadas, me pareció una simple ... broma inoportuna por parte del líder popular, justo cuando la mayoría de españoles empezaban o terminaban las suyas después de todo un año trabajando. Si hay algo que a los españoles no nos pueden quitar son las vacaciones y fiestas de guardar. ¿Se acuerda de aquella propuesta de Rajoy de suprimir los puentes? Nunca más se supo y no hay partido que lo lleve en su programa. Por tanto, bromear con el estajanovismo no es gracioso; si hay un derecho consolidado en nuestro país es el del descanso. Nadie lo cuestiona.

