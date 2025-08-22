Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Graciñas

María José Pou

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:22

Se me habrá pasado. Con tantas intervenciones que hace Yolanda Díaz al cabo del tiempo, seguro que se me han pasado todas las veces en ... que la ministra de Trabajo ha mostrado preocupación por la situación laboral de los bomberos. Eso explicaría por qué ha permanecido en silencio durante el episodio incendiario vivido en nuestro país. Sus desvelos por ese colectivo no necesitaban reiterarse mientras los profesionales se dejaban la piel para combatir el fuego. Sin embargo, no recuerdo ninguna advertencia al respecto por su parte, ni alerta ministerial alguna. Solo la decisión del Consejo de Ministros -justo en esta semana, qué curiosa coincidencia- de aprobar un nuevo convenio para los bomberos forestales. Más vale oportuno que nunca.

