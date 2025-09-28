El verdadero café

Antes, cuando uno pedía un café, ningún camarero se detenía a preguntar si lo quería corto o largo, natural o descafeinado, dulce o amargo. El ... café se servía como dictaban los antiguos cánones: corto, caliente y amargo.

Ese ritual, ya fuera después de comer o a media tarde, marcaba una cita casi sagrada entre amigos fieles a la tertulia. Había discusiones animadas -nunca exageradas- y complicidades discretas que no se aireaban, ni en serio ni en broma.

Uno de los cafés más célebres fue el Café España, que abrió sus puertas en la Valencia de 1886. Aquel día, asistieron autoridades, aristócratas, representantes de corporaciones, intelectuales y -¡señoras!-, como resaltaban los periódicos. Ellas lucían vestidos lujosos y accesorios brillantes.

El Café España fue considerado desde el principio como un verdadero monumento. Su grandiosidad lo convertía en un espacio único, adornado con esculturas, pinturas, espejos que superaban los cuatro metros de altura y lámparas de bronce.

El éxito inicial fue arrollador: durante tres días, el público abarrotó el local hasta tal punto que hubo que interrumpir el servicio. En esas mismas jornadas nacieron las veladas musicales.

La decoración era un derroche de suntuosidad y belleza, que el propio Azorín elogió en sus crónicas, evocando aquellas tardes doradas, con la atmósfera densa de humo, donde los parroquianos improvisaban caramelos de ron y café.

Y también las damas encontraron en el Café España un espacio nuevo, distinto, donde descubrieron la libertad de salir, de reunirse y de conversar sin ataduras. Como los caballeros, podían tener sus propias confidencias y compartir aventuras.

El Café España no fue solo un lugar donde se servía café. Fue un punto de encuentro, un símbolo de la Valencia de finales del XIX, que supo vivir con orgullo la modernidad sin renunciar al ritual de un café de verdad.