La santera
Domingo, 17 de agosto 2025, 00:25
Antaño, la figura de la santera recorría nuestras calles, caminaba mañana y tarde subiendo y bajado escaleras, porque no eran pródigas las fincas con ascensores; ... vestía hábito negro y toca gris que le cubría la cabeza y los hombros; en el pecho lucía un rosario de cuentas oscuras, con su cruz. Semejaba una monja, y se responsabilizaba de llevar cada semana la capillita de madera y cristal, custodiando la imagen que correspondía a las afiliadas de la cofradía; cuyas pías señoras, por orden riguroso, albergaban en su hogar la capillita coronada por una pequeña hucha, donde depositaban la cuota-limosna.
En aquella época de posguerra, las devociones se acumulaban en la Virgen de los Desamparados, del Pilar, de la Medalla Milagrosa, y del Carmen, intercesora por las almas del Purgatorio. Por eso se extrañó tanto cuando la nueva socia de la hermandad, recomendada por el padre Prior, manifestó: «Mire usted, de acuerdo en todo, pero yo deseo, en mi capillita, a santa Orosia». La santera se lo contó al santero, el viejo artesano que tenía su taller en la esquina de la plaza del mercado; doraba ángeles, cambiaba pelucas y mantos, de santas y vírgenes milagrosas; sin embargo, jamás había oído hablar de santa Orosia. «No está -se excusó el santero- ni en el Diccionario de los Santos».
«Pues, te la inventas; no vamos a perder una capillita de las lujosas». La santera se lo consultó al padre Prior, que era generoso y le daba bolsas repletas de comida cada sábado. «Santa Orosia -le respondió- murió decapitada y su cabeza se conserva; ya no sé nada más». Tras darle mil veces las gracias, subió, emocionada y corriendo, la maldita escalera de turno; entró en el porche, en el cubículo de aquella hermosa finca del Ensanche, donde le permitían dormir las señoras de la cofradía; fue a su baúl y sacó los raídos hábitos, los libros piadosos, acumulados a lo largo de los años, todos los trastos inservibles y, entre ellos, una muñequita descabezada, conservada desde niña; y ahora, cubríala de besos. «Esto sí, es un milagro. Vas a ser santa Orosia, en la nueva capilla del santero».
