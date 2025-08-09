Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Historia, tradición

San Gregorio y su paloma

María Ángeles Arazo

María Ángeles Arazo

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:42

Alo largo de los siglos, numerosos animales se convirtieron en atributos de santos y vírgenes, por el encanto que provocaban. Así, el cordero blanco, representa ... la cercanía a Jesús, como san Juan Bautista niño; o el rebaño de ovejas siguiendo el camino que marcó Cristo; claro que la paloma blanca con alas abiertas es la metáfora del Espíritu Santo. Y a san Gregorio, se la adjudicaron los artistas, que enriquecen o ignoran a los ilustres celestiales.

