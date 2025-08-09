San Gregorio y su paloma

Alo largo de los siglos, numerosos animales se convirtieron en atributos de santos y vírgenes, por el encanto que provocaban. Así, el cordero blanco, representa ... la cercanía a Jesús, como san Juan Bautista niño; o el rebaño de ovejas siguiendo el camino que marcó Cristo; claro que la paloma blanca con alas abiertas es la metáfora del Espíritu Santo. Y a san Gregorio, se la adjudicaron los artistas, que enriquecen o ignoran a los ilustres celestiales.

Fue el propio san Gregorio, quien confesó a sus discípulos y fieles seguidores: «La mayor parte de lo que os digo me lo cuenta al oído el Espíritu Santo, en forma de paloma, que llega revoloteando sobre mi cabeza»; tal declaración, además de causar asombro, alentó una curiosidad enorme entre la gente que acudía a escuchar sus homilías. La llegada de la hermosa ave era anunciada generalmente por el diácono Pedro: «Ya ha entrado por la ventana de la gran ojiva..., hoy parece que se coloca cerca del oído izquierdo..., la paloma se ha detenido y el papa Gregorio afirma ante el mensaje...». La escena se repetía con tal poder de sugestión, que los fieles prestaban más interés al vuelo de la paloma que a las orientaciones verbales.

Testimonio de la presencia alada, tan blanca y tan sabia, lo dejó Pinturicchio en la Basílica de Santa María del Popolo, en Roma. Sin embargo, Rubens, en su obra Virgen con santos, conservada en Museo de Grenoble, colocó la paloma sobre la cabeza; no quiso dar voto a los creyentes divididos en los bandos de derecha e izquierda.

Ahora bien, la fama de san Gregorio Magno proviene del milagro de su defensa eucarística: cuando mostró a los incrédulos el paño sangrante que había utilizado para limpiar el cáliz; y cuando se le apareció Jesús, mostrando sus heridas, con tal realidad, que llenó otro cáliz con la sangre que manaba de su costado. Añadamos, por último, que es defensor de quienes creen en el Purgatorio; protege las almas que allí se encuentran, y escucha a quienes ruegan por ellas. La paloma en estos casos no interviene.