Relatos en cuarentena

El libro de Petros Márkaris, ambientado en la Atenas de la pandemia de coronavirus, nos llegó a la actualidad literaria coincidiendo con nuestra existencia cotidiana: ... han regresado las mascarillas, el goteo inacabable de cifras con contagios y, en fin, la sensación, del fantasma de un peligro que nos acecha.

Sin embargo, la lectura de tan insólito conjunto de relatos del turco Márkaris, resulta tan lleno de sorpresas que alientan a la sonrisa. Se trata de un paisaje tan mediterráneo, «tan nuestro», que muchas escenas parecen situados en esta Valencia de playas dormidas y mujeres bellas que sueñan con triunfar en televisión.

El comisario Jaritos es un personaje que cautiva como antihéroe; al borde de la jubilación, que ha renunciado ya a los éxitos fáciles y como patriarca de un núcleo familiar, los descubrimientos de asesinatos, cuchillos ensangrentados y coincidencias, simplifican el hilo de truculencia que amordaza a la hermosa presentadora televisiva, que cuenta con enemigos capitalistas, jefes de sindicatos y periodistas de la competencia.

El enemigo común, el que aterra hasta interrumpir encuentros pasionales en hoteles de lujo y convocatorias de celebridades, es el virus, que se puede transmitir con un beso o con una simple caricia dada a un niño de meses, que resulta empalagoso.

Los relatos abordan la solidaridad y las adversidades de la pandemia, especialmente entre los más vulnerables, como los vagabundos y los sin techo, mezclando misterio y reflexiones sobre la vida, el humor y la esperanza en tiempos difíciles.

Se dialoga, se polemiza, se olvidan los crímenes misteriosos y el suspense se centra en la casa, único refugio agobiante, que empieza a rendirse, cuando aparece un ser misterioso -sólo voz- que como un ángel anuncia: «El virus es un misterio, un invento que ha nacido en un laboratorio chino, o japonés, o ruso y durará mientras lo creamos».