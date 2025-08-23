El Reiki en auge

Los santos sanadores, invocados y venerados en la curación de dolencias y enfermedades, aquellos benditos varones como los hermanos Cosme y Damián, Camilo de Lelis ... y un largo etcétera, han pasado a formar parte del baúl de los recuerdos. Desde hace unos años, se busca poner fin a un problema corporal o psicológico mediante la terapia oriental del Reiki; técnica basada en la 'canalización de energía vital' a través de la imposición de manos; un intento de equilibrar el flujo de energía en el cuerpo para promover la recuperación y el bienestar. Lo cierto es que se anuncian cursos y se especializan en la sanación con la gracia de las manos.

Encauzan la energía a través de aladas figuras trazadas en el aire muy próximas a quienes lo requieren; energía que va directa a la parte del ser que la necesita. Para quien domina el Reiki solo basta una camilla, un sofá o una superficie plana en la que se acuesta el solicitante. ¿Resultado? Afirman que se recibe la energía si uno cree y acepta tan espiritual mensaje.

En el barrio de Ruzafa, donde todo es posible, hay centros donde se implanta el Reiki, lugares pequeños y con encanto, en los que es posible la lectura del Tarot y aprender a ver el aura humana o recibir y enviar propuestas, sentimientos e ideas sin utilizar el móvil ni internet.

Por lo general, en estos lugares se ofrecen piezas de orfebrería simbólicas como El Ouroboros del Códex Marcianus, El Pájaro sin alas, El Sol y la Luna, La Sabiduría representada por El Árbol de la Vida, así como los logos de los signos del Zodiaco; emblemas que ayudan a que nuestra energía vital se desarrolle. Claro que en el campo de la realidad pedestre nos enviarían tarros de vitaminas, grageas, ampollas o inyecciones.

Existe una sección de librería en la que, junto a volúmenes de autoayuda, se descubre una amplia colección de libros sobre la alquimia, enigmáticos sueños, terapias y búsqueda del yo íntimo o el poder de las gemas, corales y piedras. Y si el Reiki no nos quita la tristeza y el pesimismo, ya lo sabemos, estamos con depresión, y todos nos preguntarán: «Pero, ¿por qué?» Como si fuera sencillo contestar...