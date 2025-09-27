Quiero volar, aunque tropiece

Observo carteles donde mujeres atractivas invitan a tomar una copa, en la cubierta de un yate; niños rubios sonríen mordiendo una pastilla de chocolate y ... hombres de porte distinguido aconsejan la marca de un coche.

Siguen las mujeres eróticas anunciando maquillajes, relojes, frigoríficos y diamantes -como símbolo de amor eterno- en los sport de televisión, que aparecen y desaparecen entre documentales: promesas de gobernantes, aumento del paro y la inflación, niños hambrientos de un país subdesarrollado, cantantes de rock, la rutilante Miss Universo. Imágenes, imágenes para un estudio sociológico de cómo marcha el país.

i Este artículo es resumen, realizado por la autora, del capítulo correspondiente de su libro

Un instante , publicado por Federico Domenech en 1980.

Leo palabras pintadas con valor, odio, encanto: «En la cárcel han matado a palos a dos presos», «El divorcio, ya», «Lesbiana, únete a nosotras y sé dueña de tu cuerpo», «Con Francos vivíamos mejor», «Persigamos a los nazis», «Mueran los comunistas. Viva Cristo Rey». Señales ácratas, cruces gamadas, la hoz y el martillo. Entre los carteles de la Plaza de Toros, de los Festivales en los Viveros, siguen escribiendo: «Un puesto de trabajo para cada obrero», «Aborto pagado por la Seguridad Social», «Adolfo Suárez nos ha engañado», «Felipe González, también»...

Me alejo de los murales de la sociedad de consumo y de los gritos sellados con pinturas en el cementerio. «Hacen falta escuelas», «Nuestros niños no tienen parques»...

Camino despacio, víctima de un sistema, responsable de una problemática social que me acucia. Quisiera sentirme libre de toda influencia, sola.

Quedaron atrás los elegantes edificios de las zonas residenciales, los barrios colmena, las casas modestas, las chabolas; una gradación arquitectónica que marca las etapas de la ciudad a la playa de la Malvarrosa.

Todavía sigo más allá de la acequia de Vera, en esa orilla abandonada de Alboraya, dónde se reúnen a mediodía bandadas de gaviotas, donde el mar, como río de purificación, devuelve a la tierra las ruinas que le entregan: allí están las botellas vacías de plástico, los animales muertos, hinchados, como masa informe, las cebollas florecidas. Alguna esponja, conchas, pedazos de vidrio cuyas aristas se redondearon hasta parecer gemas. Zapatitos. Un perro ahorcado con moscas en la sangre de su cuello. Un perro flaco que se quedó con los ojos dulcemente abierto.

Las olas son suaves. Las olas también trajeron maderas, cañizos, redes inservibles y una muñeca, pálida, con su larga melena mezclada con algas. Una muñeca surrealista, como niña que ha vivido, que ha gozado y sufrido, que conoció la profundidad del mar.

No sé por qué entierro esa muñeca entre arena que limpio. Pienso que no le dará el sol y la desentierro mientras me digo: «Ella preferiría seguir aquí, aunque sea entre basura».

Me atrae el mar. Me sumergiría en él para poner punto final a esta vida, que ese un instante, pero lejos de acogerme, me repudiaría como a la muñeca.

Regreso de ese instante de auténtica libertad. Chabolas, barrios colmena, casas modestas, zona residencial. Carteles. Spots. Pintadas. Y, entre esta basura, leo: «Si no tropezaste contra las rejas, es porque no intentaste volar alto».

Alzo los brazos. Quiero volar, aunque tropiece.

