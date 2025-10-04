Picardía en la canción

Enlas décadas de 1920 y 1930 las canzonetistas se buscaban una pulga por cualquier parte del cuerpo; y en el Salón Novedades, que presumían de ... buenas costumbres, advertían «No apto para señoritas»; pero junto a la advertencia desplegaban el gran cartel de Maruja de Aragón, de curvas deliciosas realzadas por capullos de rosas blancas. Corría 1935 cuando el salón ya era famoso.

Junto al Salón Novedades (calle de las Barcas, 9), se dedicaban al vodevil, Balkis, Bataclán, Báltico, Muelle y Shangai. Estaban garantizados los cambios de pareja, los amantes escondidos en el ropero y la equivocación de pisos alquilados donde coincidían todos los personajes. También gozaban de gran éxito las taxi-girls; salas con chicas que cobraban por bailar quien las solicitase. Era jóvenes atractivas y alumnas de academias de baile.

La picardía se mantuvo en todos los espectáculos del Bataclán, teatro modernista, en el que actuaron la Bella Chelito, Antonia la Cachavera y la Bella Margot que cuando se levantaba el telón, ella estaba en el escenario con ligerísima bata larga de satén negro mostrando una pierna blanquísima. Su nombre y su imagen han perdurado hasta hoy dando publicidad a maquillajes, lencería y conjuntos para noche nupcial. Publicó un pequeño volumen que se vendió rápidamente titulado 'Al oido', en el que justificó su modo de dar sentido a los cuplés afirmando que las damas iban escotadas como ella cuando asisten al teatro Real. Su canción favorita fue Ven y ven y ven / chiquillo, vente conmigo / no quieres para pegarte, mi vida / ya sabes para lo que digo...

Continuaron con gran demanda las operetas, entre las que hay que destacar El Conde de Luxemburgo, de Franz Lehar, que el día de su presentación el público ya salió cantando:

Si tu quieres gozar, bésame, bésame, bésame y ella replicaba: Si me quieres besar, cásate, cásate, cásate. Igual que ahora, vaya.