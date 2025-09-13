A la orden del tic-tac
Más que los reflejos condicionados y las costumbres, quien domina nuestro cuerpo y nuestro espíritu es ese objeto diminuto que generalmente llevamos en la muñeca ... izquierda.
El reloj es el dueño y señor de nuestro tiempo, de nuestra vida. Su tic-tac, que apenas percibimos, rige los actos y hasta las ideas. No podemos huir de él y zafarnos de su esclavitud. Con frecuencia se afirma que la puntualidad viene a ser un síntoma de cultura, de nivel social europeo. «Esto ocurre en España -protestamos-; porque en el extranjero cuando se concreta una hora, nadie falta. Pero aquí -¡así nos van las cosas!-, se dice: «de cuatro a cuatro y media»; y a las cinco menos cuarto siempre hay alguien que telefonea pidiendo que se aplace la cita». De acuerdo con que las corridas de toros comienzan con exactitud, pero la excepción viene a confirmar lo que nos separa del mundo de más allá de los Pirineos.
i Este artículo es resumen, realizado por la autora, del capítulo correspondiente de su libro
Un instante , publicado por Federico Domenech en 1980.
Quizá porque intentamos avanzar, el reloj constituye en nuestros días el más firme recordatorio de lo que hemos de realizar a lo largo de una jornada.
Hace tiempo que quedaron atrás aquellas normas establecidas en las enciclopedias de 'ingreso' -cuando en el 'ingreso' al bachiller se dictaba El Quijote-, que consistía en repartir equitativamente las 24 horas: 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para descanso diurno.
En aquella época dorada era muy fácil vivir o vegetar, que también tiene sus adictos. Sin embargo, ahora resulta que nos faltan horas para dormir y para trabajar, después de haberse apropiado las del descanso diurno. Y las pocas que tenemos para el sueño hemos de forzarlas con algún sedante o barbitúrico.
No vale el dar rienda a la imaginación y penetrar en el mundo desquiciado y hermoso del que sueña despierto.
Es imposible, el minutero corre, y cuando menos lo supongamos señalará la hora de levantarse. Naturalmente, empezar el trajín de cada día en baja forma y con ojeras hasta las mejillas, deprime.
Las saetas ordenan que comamos: la mesa está puesta y la sintonía televisiva en danza. Las saetas imponen un estado de ánimo cordial y azuzan a la sonrisa. Ha llegado el momento de entrevistarnos con fulano, de hablar con mengano; de ellos depende una buena relación profesional.
Y otro tic-tac nos recomendará la astucia, la frialdad, porque hemos de enfrentarnos con alguien que trata de imponerse.
El reloj nos ordena el amor, las palabras afectuosas, la convivencia íntima; las caricias quedan señaladas de tal a tal hora, siempre distintas para el noviazgo y el matrimonio.
Todo es cuestión de un retraso. El reloj lleva hasta calendario, para que nadie olvide que es domingo, y que ese día se transforman los actos y los sentimientos, a merced también de las diminutas, de las absorbentes manecillas.
Un tic-tac en ese corazón metálico, tan próximo al pulso de las venas.
Un tic-tac insensible a la taquicardia, pero capaz de producírnosla.
Un tic-tac que nos manda trabajar, sonreír, fingir, amar, dormir...
Y, a pesar de ser un tirano, aún le damos cuerda para que no nos olvide.
LA MIRADA DE ARAZO
