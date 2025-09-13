A la orden del tic-tac

Más que los reflejos condicionados y las costumbres, quien domina nuestro cuerpo y nuestro espíritu es ese objeto diminuto que generalmente llevamos en la muñeca ... izquierda.

El reloj es el dueño y señor de nuestro tiempo, de nuestra vida. Su tic-tac, que apenas percibimos, rige los actos y hasta las ideas. No podemos huir de él y zafarnos de su esclavitud. Con frecuencia se afirma que la puntualidad viene a ser un síntoma de cultura, de nivel social europeo. «Esto ocurre en España -protestamos-; porque en el extranjero cuando se concreta una hora, nadie falta. Pero aquí -¡así nos van las cosas!-, se dice: «de cuatro a cuatro y media»; y a las cinco menos cuarto siempre hay alguien que telefonea pidiendo que se aplace la cita». De acuerdo con que las corridas de toros comienzan con exactitud, pero la excepción viene a confirmar lo que nos separa del mundo de más allá de los Pirineos.

Quizá porque intentamos avanzar, el reloj constituye en nuestros días el más firme recordatorio de lo que hemos de realizar a lo largo de una jornada.

Hace tiempo que quedaron atrás aquellas normas establecidas en las enciclopedias de 'ingreso' -cuando en el 'ingreso' al bachiller se dictaba El Quijote-, que consistía en repartir equitativamente las 24 horas: 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para descanso diurno.

En aquella época dorada era muy fácil vivir o vegetar, que también tiene sus adictos. Sin embargo, ahora resulta que nos faltan horas para dormir y para trabajar, después de haberse apropiado las del descanso diurno. Y las pocas que tenemos para el sueño hemos de forzarlas con algún sedante o barbitúrico.

No vale el dar rienda a la imaginación y penetrar en el mundo desquiciado y hermoso del que sueña despierto.

Es imposible, el minutero corre, y cuando menos lo supongamos señalará la hora de levantarse. Naturalmente, empezar el trajín de cada día en baja forma y con ojeras hasta las mejillas, deprime.

Las saetas ordenan que comamos: la mesa está puesta y la sintonía televisiva en danza. Las saetas imponen un estado de ánimo cordial y azuzan a la sonrisa. Ha llegado el momento de entrevistarnos con fulano, de hablar con mengano; de ellos depende una buena relación profesional.

Y otro tic-tac nos recomendará la astucia, la frialdad, porque hemos de enfrentarnos con alguien que trata de imponerse.

El reloj nos ordena el amor, las palabras afectuosas, la convivencia íntima; las caricias quedan señaladas de tal a tal hora, siempre distintas para el noviazgo y el matrimonio.

Todo es cuestión de un retraso. El reloj lleva hasta calendario, para que nadie olvide que es domingo, y que ese día se transforman los actos y los sentimientos, a merced también de las diminutas, de las absorbentes manecillas.

Un tic-tac en ese corazón metálico, tan próximo al pulso de las venas.

Un tic-tac insensible a la taquicardia, pero capaz de producírnosla.

Un tic-tac que nos manda trabajar, sonreír, fingir, amar, dormir...

Y, a pesar de ser un tirano, aún le damos cuerda para que no nos olvide.