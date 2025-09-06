Objetos humanizados

Leí hace poco un poema de Bertolt Brecht en el que cantaba su amor a todas las cosas que han servido: «las vajillas de cobre ... con abolladuras y de reborde desgastado; los cuchillos y los tenedores cuyos mangos de madera se han ido ajando por el uso de muchas manos...» Y pensé, como él, en la marca que deja la vida en todo, en todos nosotros.

Siento predilección especial por los objetos que conservan la huella del hombre, por todo aquello que es testigo mudo de cuanto le acontece; desde esas prendas apedazadas por la laboriosidad de una esposa, a las paredes que restan al descubierto cuando se derriba una finca y pueden observarse las marcas del tiempo.

i Este artículo es resumen, realizado por la autora, del capítulo correspondiente de su libro

Un instante , publicado por Federico Domenech en 1980.

Me gusta detenerme ante los objetos donde se detuvo el tiempo, contemplar los expositores de las casas de antigüedades; allí se perciben las huellas domésticas en cada pieza. Escaparates en los que se apiñan cachivaches que ya nadie compra, como el rosario de cuentas negras, el licorero de cristal azul, los búcaros de vitrina o de urna con santo protector.

El santo fue tal vez adquirido por un extranjero, incrédulo y artista, que coleccionaba figuras religiosas de toda índole; quedando los búcaros y los ángeles con sus alas abiertas, suplicando silencio y quizás un mensaje que algunos entienden.

Desde el medallón con rostro de dama henchida de dignidad, al alfiletero redondo, orlado de puntillas, que llevaba la costurera de casa en casa; desde el escapulario que alguna monja bordó, a los gemelos con incrustaciones de nácar que se utilizaron en el teatro; desde los jarros de cerámica de una alacena pueblerina a los daguerrotipos. En cada uno de ellos palpita el fluido de la vida de un ayer; todo desapareció, menos los objetos que tienen cubiertas por el polvo las huellas de muchas manos.

Me atraen los muebles de las tiendas de compra-venta por lo que delatan, por esas páginas de una historia íntima y vulgar que les robó el pulimento y les dio a cambio manchas y rasguños. Cunas que han sido para muchos hijos, camas que crujen, donde han nacido, donde se han amado, donde han muerto seres. Armarios que habrán guardado trajes reformados de la hermana mayor para las hermanas chicas.

Y como los cuchillos y los tenedores de las posadas, que se curvan como si una lima actuara sobre ellos; como los zapatos de media suela; como todos los objetos usados, con sus remiendos, con sus cicatrices, están los hombres que van almacenando vida. No es cuestión de contabilizar tiempo, de medir por años la experiencia, porque quien no tiene abiertos los poros de la sensibilidad jamás sentirá la mordedura del dolor ajeno, ni la soledad inexplicable de un momento en que parece que todo se ha derrumbado, ni el miedo a enfrentarse a sí mismo; tampoco habrá conocido la lucha que impone la propia dignidad; una lucha que a veces no compensa, que llena de inquietud; no sabrá lo que es la alegría desbordada, ni el atropello de sentimientos que pugnan, que se imponen a pesar de la voluntad.

Quiero a los hombres con la historia tallada en su espíritu, porque como las vajillas que cantaba Bertolt Brecht, tiene el alma usada.