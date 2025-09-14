Con sugestión, más que curiosidad, seguí leyendo el mundo que me ha descubierto María Rey Bueno, poseedora de una gran biblioteca especializada en farmacia, legajos ... monjiles que tratan de curaciones con hierbas y plantas cultivadas en sus ocultos jardines e importantísima correspondencia que trata de nobles, príncipes y la siempre sabia Teresa de Ávila, que acierta en sus juicios.

El comentario de hoy, basado en hechos de hace dos o tres siglos que se buscan por tiempo y misterio, hace alusión a las llamadas monjas blancas, de las que no localizamos referencias, pero que estos datos evidencian su existencia; fueron mujeres valientes y generosas que vestían de blanco; religiosas con tocas impolutas con alas desplegadas que nos dejaron en múltiples lienzos los pintores valencianos de siglos pasados.

Los hábitos impecablemente blancos se suspendieron décadas después de la posguerra española cuando la Iglesia quiso humanizar actitudes e imagen. Las históricas monjas blancas fueron las que cumplían la misión de comadronas, hábiles en el conocimiento del cuerpo de la mujer, especialmente cuando habían engendrado otra vida y un cúmulo de problemas morales, religiosos y hasta políticos influían en el devenir de una criatura no deseada.

No queda testimonio de ninguna de las monjas blancas, aunque sí todo lo referente a la labor que desempeñaban en los palomarcicos o celdas especiales donde se recluían; tristes y lamentables lugares, donde el arrepentimiento y la amargura consumirían a las separadas novicias. De ese submundo, de los tratamientos para liberar a las mujeres del embarazo, fue el consuelo y refugio, el cornezuelo de centeno, potente alucinógeno que aumenta la motilidad del útero. En el interesante estudio de María Rey Bueno, que interroga sobre cuestiones de las bebidas que provocan el aborto de un feto para no poner en peligro la reputación del monasterio, se suscitan preguntas como 'foetus inanimate': ¿sin alma?, ¿sin vida?

Historia, historias para pensar..., y debatir.