Ante el dibujo preparatorio para cerámica, como una auténtica postal que abre el libro, se evoca la alegría infantil y el bello y loco circo ... soñado por 'Germans de fang': dos artistas que abandonaron la juventud para inventar un universo de 'imposibles', donde las mujeres compran en el mercado la Luna en cuarto menguante o se afanan por la Luna llena; donde cantan a un pez plateado que llevan en brazos, en este mundo de cerámica decorado por los poetas locos, que alzan objetos de barro y figuras que dan vida a criaturas con ojos azules que ríen abriendo la boca en el pecho.

Todo este universo objetual, lleno de mil colores, asombra y sugiere en la exposición del Museo Nacional de Cerámica González Martí, donde no sorprende que los peces bailen y los jóvenes jardineros de la noche compongan ramos de estrellas.

'Els Germans de fang', Xavier y Joan Gardy Antigas, muestran una creatividad sin límites, sin fronteras: tan sugerentes son las máscaras de gres refractario como los dibujos en lápiz, tinta china o sobre papel. Tan sorprendente resulta la fantasía como el dominio de sus técnicas. Recordemos, por ejemplo, el 'pulpo flor', tan extraño y fruto de la intervención de ambos creadores. Lo mismo sucede con los músicos, que intercambian guitarras y panes, o con los pequeños ángeles coronados. Y allí, entre vitrinas que reflejan la luz como el agua, los visitantes descubren un mundo que respira. Cada pieza parece recién salida del sueño, aún tibia de imaginación y fuego. El barro, convertido en memoria, guarda el pulso de las manos que lo moldearon. En las curvas del esmalte se adivinan risas, silencios y antiguas canciones.

Hay lunas que pesan menos que una palabra y peces que saben de amor y distancia. Los colores -azules, ocres, naranjas- se confunden como estaciones que dialogan. Todo huele a tierra y mar, a infancia y retorno.

Acudamos, pues, a la cita del González Martí.