Los estudiosos de la cultura popular, los amantes del folklore de la tierra, sabrán que con decir Fermín, surgen inmediatamente los apellidos: Pardo Pardo. Sí, ... es él, el hombre que trabaja e investiga, sin que importe la edad, los desplazamientos, las horas que exigen descifrar documentos de archivos eclesiásticos o de arcones donde la polilla dejó su marca en manuscritos de hace siglos. Fermín Pardo Pardo, que domina además los secretos del verso y de la música, ha organizado la magnífica exposición 'Donde no hay atocha, no hay esparto'; objetos tradicionales de esparto, cordelería y cestería en la Meseta de Requena-Utiel.

Original a su forma de trabajar, a conjuntar diversas disciplinas, el libro que refleja la exposición -que recientemente ha tenido lugar en el templo requenense de Santa María- con la colaboración de Marc Peña Cervera, nos aporta rigurosos estudios de historia vinculados a la evolución del esparto y su cultivo junto a otras fibras naturales, hasta la actualidad, donde se convierte en objetos que asciende el esparto a la categoría de lujo.

Desde las alborgas donde se refugiaban los pies cansados del campesino, a las diminutas alborgas que hoy adornan el coche de quien viaja en busca de souvenirs que delatan un origen, existe un tiempo de cambio social.

Los cestos para panes, cántaros y vasijas han dado paso a los elaborados y artísticos cestos para la playa, donde se enriquecen con cintas de seda o flores de bayeta multicolor que se buscan en boutiques de marca. La cestería y las múltiples aplicaciones del esparto, como la paja del centeno y de cerrillo se convierten en materias primas aptas para el hermoso justillo que lucirán las mozas.

'Donde no hay atocha', no hay esparto es el volumen que exige la voz para cantar: «Cuando me voy a labrar / y estiro de los ramales / me acuerdo de aquella rubia que habita en los arrabales». Fermín Pardo. Puro Etno.