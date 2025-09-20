Bella Ara Christi

Recordando la interesante y hermosa exposición Las Cartujas valencianas, que tuvo lugar hace años en el museo de Bellas Artes de Valencia, organizada por la ... Consellería de Cultura, donde se mostró el riquísimo patrimonio influido por el espíritu cartujano, dedicamos este espacio a evocar la cartuja de Ara Christi, situada en un idílico paisaje del Puig.

Antiguamente permaneció en el misterio de la clausura; en 1808, las tropas napoleónicas saquearon el edificio, llevándose cuadros y ornamentos; restando, tras la desamortización de Mendizábal, el monasterio abandonado y bienes dispersos.

Adquirida por un tratante de ganado; fue cedida a unos jesuitas procedentes de Laval, quienes reconstruyeron algunas zonas, pero el magnífico edificio acusaba ya un deterioro imparable; a los jesuitas siguieron capuchinos y por último lo ocuparon unas religiosas de san Vicente de Paul. La cartuja terminó siendo sede del elitista Real Automóvil Club.

Como tantos otros monasterios, ha sido sometido a una profunda restauración -bajo la dirección del experto arquitecto Salvador Vila- que permite su uso para eventos sociales.

La historia de la renacida cartuja comenzó a finales del siglo XVI, cuando el chantre de la catedral de Valencia, Cristóbal Roig, vivió en su espléndida alquería, e influido por la amistad con el confesor del patriarca Ribera y del cartujo ermitaño Pedro Muñoz, deseó una fundación. No obstante, tuvo que vencer la rivalidad de cartujas como la de Vall de Christi y la de Portaceli, cuyos mojes y abades consideraban que el bucólico espacio de los Roig, con sus huertos cruzados por acequias y abundantes palmeras, no invitaban a la vida retirada y religiosa impuesta por san Bruno. Por fin, se inauguró en 1640, habiendo conseguido de antemano el título de Real que le concedió Felipe IV. Las agoreras predicciones se cumplieron, y ningún beato ni santo surgió de ese lugar.