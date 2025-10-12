Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El 'balconet'

María Ángeles Arazo

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:13

Con la presencia de las jóvenes valencianas luciendo la indumentaria fallera, llaman la atención los bustos altos y escotados que desafían al frío. Y aquí ... no se trata de reciente paso por quirófano sino de la utilización del corsé conocido como el 'balconet'. Su recuperación se debe a Amparo Alberola, la profesional de lencería que decidió rescatar todas las prendas que andaban olvidadas en cajas, desde que los hermanos Ricardo y Benjamín Alberola fundaron la tienda en la calle Calabazas, en 1923. Amparo Alberola, nieta de Benjamín, se incorporó a la empresa en 1973 y ha logrado una historia viva de esa ropa invisible que modela, realza, esconde, disimula y transforma el contorno de la silueta.

