Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado deja más de 1.178.266 euros en una localidad famosa por su impresionante muralla

Amor al lujo

Mª ÁNGELES ARAZO

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:49

Comenta

Desde antiguo nuestra gente fue dada en gastar, sobre todo para el embellecimiento externo, porque otra hermosura quedaba para los místicos, justos y beatos. Si ... hoy en día todo se resuelve con créditos, los empeños debieron ser antaño tan frecuentes que los jurados decidieron establecer normas para la buena administración. Es curioso que en 1463 el Consell acordase que las mujeres casadas no hicieran ostentación, fuera de casa, de collares, pulseras de oro o de plata dorada, ni llevaran ristras de perlas que costaran más de seis libras. Igualmente no se les permitía que su túnica se arrastrase sobre el piso más de un palmo y medio, y desde luego se les prohibía usar guantes de martas, así como tapines con oropel (floreado o con ribetes de armiño).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  4. 4

    Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días
  5. 5 La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
  6. 6

    Carmen Prades, fallera mayor de Valencia: «Hay que dejar paso a los jóvenes para que aporten ideas frescas»
  7. 7

    El Marítimo nunca muere: de casas de pescadores a nuevo restaurante
  8. 8

    El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla
  9. 9

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  10. 10 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Amor al lujo