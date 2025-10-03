Señora ministra, ¡respete su estatuto!

Las recientes declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la gandiense Diana Morant, secretaria general del PSPV y en consecuencia candidata a la ... Presidencia de nuestra Generalitat, de que «tots nos tenin que vore inclosos quan se parla del catalá», recibida con ardorosos aplausos por Puidgemont, Junqueras, Rufián y los pancatalanistas, suponen un absoluto desprecio, o, cuando menos una ignorancia inexcusable de la legalidad vigente, que me permito recordarle.

Legalidad establecida primero por nuestra Constitución, que en su art. 3 solo reconoce como cooficial la lengua que establezca cada Estatuto de Autonomía.

Nuestro Estatuto fija en su art. 6 que la lengua propia es el valenciano (sic); señalando en el Preámbulo de la Ley, que es suficientemente ilustrativo: «Se define la lengua valenciana como propia de la Comunitat Valenciana» y «Motiva también la reforma del Estatuto el reconocimiento de la Comunitat Valenciana... por su personalidad diferenciada, por su lengua».

La Exposición de Motivos de la Ley de creación de la AVL es también muy significativa al reconocer nuestro legado histórico: «El valenciá arriba a la seua máxima esplendor literaria en el segle XV i part del XVI», y hablar de «Justament una llengua propia de cultura, el valencia en el nostre cas, viva al carrer...».

Concretando esa voluntad, el art. 3 de la propia Ley de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua le obliga a «vetllar pel valenciá partint de la tradició lexicográfica, literaria i la realitat lingüística genuina valenciana» y a «defendre la seua denominació i entitat» (article 7 d).

¿Cómo puede alegarse que es una lengua genuina propia valenciana, cuando Vd. dice que es catalán, de una comunidad extraña? Genuino es según la RAE «auténtico, propio». Si es catalán no puede ser genuina nuestra, porque ni es auténtico, ni propio y es de influencias ajenas.

Si ha de partir de nuestra lengua de nuestra tradición lexicográfica («La disponibilidad de diccionarios y gramáticas se puede tomar como un indicio seguro de que una variedad concreta es realmente una lengua»; Joshua Fishman, 'Sociologia del lenguaje)'; valga recordar a nuestra ministra algunos ejemplos sobre los estudios lexicográficos -glosarios, vocabularios y diccionarios- que durante siglos se han realizado en nuestro histórico Reino de Valencia sobre la lengua valenciana: el Libro de Concordancias de Jaume March de 1371; el Liber Elegantiorum de Joan Esteve d 1489; las Regles de Bernat Fenollar; los Glosarios de los siglos XVI y XVII como el Vocabulario de Juan Resa de 1555; La Taula de les paraules dificils que acompaña a la edición de 1557 de la Crónica de Jaume I; los Breves Diccionarios Valenciano-Castellano de Carles Ros de 1739 y 1764; o su Tratat de adages y refranys valencians, y prática per a escriure a la perfecció la lengua valenciana de 1736; los Diccionarios del siglo XIX de Manuel Joaquim Sanelo, Justo Pastor Fuster, Josep Maria Cabrera, Miquel Rosanes y Luis Lamarca; o el de 1887 de Constantí Llombart; El Tratado de ortografía valenciana clásica de Josep Nebot i Perez de 1910; la Gramática Valenciana del Padre Fullana de 1921 o el actual Diccionario General de la Llengua Valenciana de la RACV.

En cuanto al requisito de que la lengua valenciana parta de una tradición literaria cabría preguntar a la ministra; ¿nuestro Siglo de Oro es barceloní, o en esos años no existió literatura catalana? (Lo que nunca nos han perdonado).

¿Tradición literaria? Fíjese, Sra. Morant: ya en el siglo XV, Sant Vicent Ferrer decía sus sermones por Europa «In sua valentina ac materna lingua fuerit semper locutos»; o su hermano Bonifaci Ferrer va a traducir la Biblia en 1418, escribiendo claramente al final: «que fon arromançada, en lo Monastir de Porta-Coeli, de llengua llatina a la nostra valenciana»; o en la Joanot Martorell decía «me atrevire expondre en llengua valenciana per ço que la nació don yo soc natural se puxa alegrar»; O en la que se va a traducir en 1482 Imitacio de Jesucrist «explanat de lati en valenciana lengua».

En cuanto a estar «viva al carrer», como exigía la Exposición de Motivos, reflexione sinceramente conmigo ¿Desde hace ochocientos años y hasta que en los años 60 se volcó en nuestra tierra el catalanismo generosamente subvencionado desde fuera (lease Joan Fuster o Eliseu Climent), alguno de nuestros valenciano parlantes pensó o dijo que hablaba catalán?.

En conclusión Sra. Ministro: ilústrese y respete la legalidad vigente de la "genuina" lengua valenciana, que a todos los valencianos nos obliga, aunque Vd. y los pancatalanistas no la compartan.