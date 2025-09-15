Raíces de futuro para el campo valenciano

La Comunitat Valenciana ha vivido siempre con la mirada puesta en la tierra, en el agua y en la capacidad de su gente para reinventarse. ... De nuestros campos han salido no solo alimentos, sino también valores como el esfuerzo, la solidaridad, la capacidad de emprendimiento y el ingenio colectivo. Esa valencianía que ha hecho posible que nuestros productos viajen con orgullo por toda Europa vuelve a tener ahora una oportunidad para no dejar pasar. Los fondos europeos vinculados al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, que la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha con una dotación de 25 millones de euros, suponen un nuevo impulso anual para el sector agroalimentario valenciano.

Relevo generacional

No se trata únicamente de subvenciones, sino de una ocasión para dotar de músculo competitivo a nuestras empresas, de modernizar instalaciones, de apostar por la sostenibilidad y la digitalización, de incorporar procesos más inteligentes y estratégicos que nos permitan jugar en primera división en el mercado europeo. Estos fondos, además, abren la puerta a resolver uno de los grandes retos de nuestro campo, como es el relevo generacional. Necesitamos que los jóvenes y las mujeres encuentren un futuro digno en la agricultura y en la industria alimentaria, que vean en este sector no un pasado que se apaga, sino un horizonte fértil lleno de oportunidades.

El reto no está solo en conseguir la ayuda sino en entenderla como palanca de transformación

La convocatoria anual de ayudas de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca está pensada para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios, con especial atención a proyectos sostenibles, innovadores y con capacidad de generar arraigo en las zonas rurales y despobladas. El plazo para solicitarlas está abierto hasta el 15 de octubre y que dejarlo pasar puede marcar la diferencia entre quienes apuesten por crecer y quienes corran el riesgo de quedarse atrás.

Premio a la planificación, la innovación y la sostenibilidad

Pero también es cierto que acceder a estas ayudas no es sencillo. Los procedimientos son telemáticos, la documentación exigida es amplia y muy técnica, y la valoración de los proyectos depende de criterios que premian la planificación, la innovación y la sostenibilidad. No basta con presentar un proyecto, sino también demostrar viabilidad, coherencia y capacidad de ejecución. Desde memorias técnicas hasta auditorías financieras, desde certificaciones de calidad hasta estrategias de comunicación que den visibilidad a la ayuda europea, todo debe estar correctamente alineado.

El reto, por tanto, no está solo en conseguir la ayuda, sino en entenderla como palanca de transformación. Es ahí donde el conocimiento técnico, la ingeniería, la capacidad de planificación y la visión estratégica resultan imprescindibles. Contar con equipos capaces de traducir los requisitos europeos en proyectos reales y ejecutables es lo que permitirá que el dinero no se quede en papel mojado, sino que se convierta en infraestructuras modernas, procesos innovadores y empleo de calidad. En la Comunitat Valenciana ya existen profesionales y firmas que, desde la ingeniería y la gestión, acompañan silenciosamente a nuestras empresas en este camino. Su labor discreta, como la que realizamos en MasQueIngenieros, consiste en tender puentes entre la burocracia y la oportunidad, entre la exigencia técnica y la ambición de un sector que quiere crecer.

Pueblos de interior e identidad emprendedora

El impacto que estas ayudas pueden tener va mucho más allá de las empresas individuales. Hablamos de cohesionar nuestro territorio, de dinamizar los pueblos del interior, de crear empleo y arraigo en las zonas más despobladas. Hablamos de reforzar nuestra identidad emprendedora con productos de calidad diferenciada y protegida, de dar valor añadido a la proximidad y de hacer de la sostenibilidad un rasgo competitivo, no una carga. En suma, hablamos de una Comunitat Valenciana más fuerte y más visible en el espacio europeo, orgullosa de lo que produce y de cómo lo produce.

Un proceso que no es solo administrativo, sino profundamente social y económico. Se trata de apostar por el futuro colectivo. Europa nos ofrece los fondos, la Generalitat articula el marco, nuestras empresas tienen la iniciativa y la capacidad de emprender; y la ingeniería añade el acompañamiento técnico necesario para conseguirlo. Falta, pues, dar el paso decisivo, no dejar que la complejidad frene la ilusión, y confiar en que la unión de esfuerzo agrario y conocimiento técnico nos haga más fuertes. Porque de eso se trata, de sembrar futuro para cosechar territorio, de construir entre todos una Comunitat Valenciana más sostenible, competitiva y cohesionada. A por todas.