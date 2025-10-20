Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los bosques de Finlandia

Lorenzo Silva

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

No están muy de moda las novelas bélicas, aunque en este siglo XXI la guerra misma, en todas sus formas, no haya dejado de estar ... de moda ni un instante, desde sus afganos inicios hasta la actual devastación ucraniana y gazatí, sin olvidar los muchos conflictos olvidados que esparcen plomo y descuentan vidas allí donde no mira nadie. En ese contexto, es una apuesta valiente la del francés Olivier Norek con su novela 'Los guerreros de invierno', un relato con poca ficción acerca de un conflicto para muchos desconocido, la guerra soviético-finlandesa de 1939-1940.

