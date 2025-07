Europa, el Govern Sánchez i la llengua valenciana

El Servici d'Estudis del Parlament Europeu refrescava semanes arrere la memòria al Govern de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, fent-li vore lo que ya ... estava clar com el sol de migdia. Que el valencià (i l'aranés), com reconeix l'ordenament legal, és una llengua tan oficial com el vasc, el gallec i el català, les tres que Sánchez Pérez-Castejón necessita oficialisar en la Comunitat Europea si vol seguir en la Moncloa, puix, en atre cas, els partits independentistes-anexionistes catalans (que ya pressionen a l'actual Oposició per a que se retrate en la votació de la segon quinzena d'este juliol) li retirarien els vots que li garantixen, provisionalment, la perpetuïtat en el càrrec. Puix be, d'acort en el Grup de Treball de Llengües i dels Ciutadans i Servicis Llingüístics de la Taula de la Càmara Europea, el valencià, té «el mateix ranc de cooficialitat en Espanya» que el català, «tant en la Constitució com en els respectius estatuts d'autonomia». Cosa que ya sabia l'encara President; com sabia que en Europa no són tres sino huit les llengües que poden reclamar el dret que ell regala únicament als seus acreedors en els diners de tots els espanyols: el turc de Chipre, el luxemburgués de Luxemburc, el feroés i el groenlandés de Dinamarca, el frisó i el papiamento dels Països Baixos, més l'aranés i el valencià. És més, Croàcia podria afegir tres llengües ad esta generosa llista: el serbi, el ruté i el romaní.

Com els conceptes de veritat, justicia, llei i atres que des d'Atenes i Roma són necessàries per al regiment de la cosa pública no han entrat en la ment d'un personage que ya fa temps que ha deixat en el fanc als valencians («si necesitan ayuda, que la pidan», «yo estoy bien»), i llunt d'acceptar cap autoritat, assegura que borrarà del mapa la llengua valenciana deixant intactes les tres llengües «Galeusca», que són les que Europa deu canonisar. No debades són les exigides pels seus cobradors-mantenedors.

Haver de demostrar ad estes altures que Valéncia té una llengua diferenciada en tots els constituents de qualsevol llengua natural, que conta en una literatura pròpia de la que carixen els dialectes que no són llengües; que com a tal llengua ha segut considerada pels valencians de totes les époques i per la pléyade dels escritors espanyols; i que les proves documentals de tot això són públiques i palmàries des d'abans del s XIII, és tan inútil com abocar aigua en la mar. No hi ha pijor cego que el qui no vol vore.

En esta circumstància, convé recordar que la pertinaç actitut destructiva eixercida sobre la nostra llengua (que es el valencià, no el català estranger a Valéncia que s'ensenya en el sistema educatiu) per la AVL, la JQCV i atres institucions de la mateixa ret tentacular, ha deixat malferida l'autèntica llengua dels valencians, malbaratant un tesor lèxic, gramatical i literari que data de temps immemorial per un subproducte servil als interesos totalitaris del nacionalisme català. I convé congratular-se de que una oficina tècnica de la Comunitat Europea, des de l'estricta normativa jurídica, siga la que li recorda al Govern d'Espanya quines són les llengües oficials en els respectius territoris i, per tant, quines són les que no se poden excloure ni transmutar, perque, de moment, estan vives, son distintes i distinguibles. Com és el cas de la nostra llengua valenciana.

No està de més que idèntica notificació se l'aplique el Govern valencià, que, per molt que denomine valencià al valencià i cultura valenciana a la de Valéncia, ampara la falsificació permanent de la nostra llengua, l'expoli continuat de la realitat històrica i cultural valencianes per Catalunya i la violació del respecte més elemental de la nostra personalitat inclús en les proves públiques d'accés als estudis universitaris. Un fet sense parangó en les societats civilisades.