Francisco, el Papa forofo del fútbol

En Roma ha muerto el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, socio de honor del San Lorenzo de Almagro bonaerense, club del que siempre ha sido ... ferviente seguidor. Desde el punto de vista deportivo no ha existido otro Pontífice al que se la hayan reconocido pasiones futboleras. San Lorenzo de Almagro era el club al que se aficionó el Papa cuando era niño e incluso en su papado mostró su fidelidad al club del barrio bonaerense de Boedo.

El Papa se aficionó desde niño al San Lorenzo club fundado por el sacerdote salesiano Lorenzo Massa. El equipo era conocido como El ciclón, Los Matadores, Los Gauchos de Boedo. Los Santos y también como el equipo de Los cuervos (Cosa de la sotana). San Lorenzo fue el club al que se afiliaron los españoles exiliados, Razón importante fue que en el jugaron los vascos Ángel Zubieta e Isidro Lángara. Éste fue contratado en 1939 y debutó en partido con River Plate. Lángara fue del barco al campo. y su debut fue gran éxito. Ganó San Lorenzo por 4-0 y los cuatro tantos los marcó Lángara. Alfredo Di Stefano, que contaba que vio el partido, siempre decía que uno de los goles lo hizo de remate con la oreja.

Jorge Mario Bergoglio fue espectador constante en el desaparecido 'Gasómetro', campo en el que también jugo la selección argentina. El Papa no dejó de asistir al 'Gasómetro' incluso cuando ya era obispo. Iba al campo en transporte municipal y tomaba asiento en su lugar en lo que se llamaba 'el tablón'. San Lorenzo fue el equipo argentino que jugó en Mestalla, en 1947, con la alineación que había encandilado al quien seria después Papa. El San Lorenzo en su gira disputó un partido en Valencia y los niños de entonces aun recordamos la transmisión que hizo por Radio Nacional de España en Valencia José Manuel Hernández Perpiñá: Blassina, Vanzini, Basso, Zubieta, Greco, Colombo; Imbelloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva. Valencia y San Loenzo empataron a un gol, Fue 22 de enero del 47. Jugaron Eizagurre, Álvaro, Juan Ramón; Ortúzar, Monzó, Asensi, Epi, Amadeo, Morera, Igoa y Hernández. El gol lo hizo Igoa.

El papa Francisco rompió costumbres con su afición. Aunque el fútbol en España siempre ha tenido relaciones con la Iglesia, Todos los clubes tenían a su sacerdote que casaba a los jugadores y bautizaba a sus hijos. En Valencia fue el padre Elías Llagaria, quien ocupó puesto tan distinguido. El Villarreal tuvo hasta sus reciente muerte a Mossen Guillermo, El cardenal Vicente Enrique Tarancón confesó su admiración por el Athletic de Bilbao y en el Atlético de Madrid apareció todos los domingos con sobrero de teja don Pablo cuando ya no tenía mucha clientela en el vestuario. Hay costumbres cono la de rezar antes de salir al campo, lo que ha distinguido al Athletic. En el País Vasco la proximidad con los oficios religiosos ha sido constante hasta el punto de detener las partidas de pelota en el momento del Ángelus. Vicente Alayrach, interior izquierda del Villarreal, dejó el futbol, y novia e ingresó en la Trapa. De allí siempre salía con el abad aprovechaba para visitar los campos de futbol. Las relaciones con los cultos no fue siempre amistosa de ahí que la iglesia anglicana publicara una carta a los fieles en la que decía: «Señor, aleja de nosotros ese juego que es necesario ser ciego para no ver que se opone a la virtud divina, al espíritu del bien». Luis Vives por el contrario dijo que «los juegos se inventaron para el ánimo fatigado de las cosas serias».

El papa Francisco mostró su cara más entusiastica futbolera cuando apenas había tomado asiento en la silla de San Pedro y en la temporada 2013-14, el San Lorenzo ganó la Copa Libertadores. Fue la vuelta a los grandes acontecimientos del equipo azulgrana. Casi inmediatamente hubo recepción papal. Al Vaticano acudieron los jugadores, directivos y cuerpo técnico. Agasajaron al Papa que volvió a mostrar su orgullo de sanlorencista. El club le llevó varios regalos y, naturalmente, la camiseta firmada por los campeones. Las imágenes de aquella audiencia mostraron la empatía de un hombre de la Iglesia que siempre tuvo querencia futbolística. En la audiencia papal únicamente hubo una ausencia; la del entrenador Juan Antonio Pizzi porque en medio de las celebraciones ficho como entrenador del Valencia.