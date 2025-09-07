Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un jugador gana más de 1.181.824 euros con La Primitiva de hoy sábado

Del verbo «desmentir» y sus sinónimos

JUANJO BRAULIO

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:28

Tras tres décadas en esto de juntar letras en periódicos y libros, he llegado a la conclusión de que algunas palabras -a fuerza de manosearlas, ... queridos compañeros- han cambiado por completo de significado. Uno de los mejores ejemplos de ello es el verbo «desmentir». Seis son las acepciones que recoge el Diccionario de la Real Academia (DRAE) y las cuatro primeras hacen referencia a la falsedad, es decir, que desmentir es sostener o demostrar que un dicho o hecho es falso; manifestar o demostrar que alguien miente o se equivoca; hacer patente que algo es falso o que alguien no dice la verdad o disimular o tratar de esconder algo para evitar que se sepa. La quinta y la sexta acepción contienen otros matices al establecer que «desmentir» puede significar también -aunque debe estar en desuso desde los tiempos de Lope de Vega- «no estar a la altura del origen o linaje» o, dicho de una cosa, "apartarse de la línea, nivel o dirección que le corresponde respecto de otra".

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  2. 2 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  3. 3

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  4. 4 Muere un motorista en un accidente en Aldaia
  5. 5

    Los amigos que acompañan a la familia Roig en la inauguración del Roig Arena
  6. 6

    La vuelta al cole de un cincuentón en Valencia
  7. 7 Lamine Yamal y su felicitación más tierna: «Te amo primer hijo»
  8. 8 Se acerca una nueva ley de la UE que afectará a miles de alimentos y que amenaza con encarecer la ropa y el calzado
  9. 9

    À Punt contrata a Francis Puig pese a ser multado por amañar concursos
  10. 10 La acusada de consentir las violaciones a su hija alega que no recuerda nada por el consumo de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Del verbo «desmentir» y sus sinónimos