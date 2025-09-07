Del verbo «desmentir» y sus sinónimos

Tras tres décadas en esto de juntar letras en periódicos y libros, he llegado a la conclusión de que algunas palabras -a fuerza de manosearlas, ... queridos compañeros- han cambiado por completo de significado. Uno de los mejores ejemplos de ello es el verbo «desmentir». Seis son las acepciones que recoge el Diccionario de la Real Academia (DRAE) y las cuatro primeras hacen referencia a la falsedad, es decir, que desmentir es sostener o demostrar que un dicho o hecho es falso; manifestar o demostrar que alguien miente o se equivoca; hacer patente que algo es falso o que alguien no dice la verdad o disimular o tratar de esconder algo para evitar que se sepa. La quinta y la sexta acepción contienen otros matices al establecer que «desmentir» puede significar también -aunque debe estar en desuso desde los tiempos de Lope de Vega- «no estar a la altura del origen o linaje» o, dicho de una cosa, "apartarse de la línea, nivel o dirección que le corresponde respecto de otra".

En todo caso, según el DRAE, quien desmiente es el que demuestra que otro ha mentido o está mintiendo y tal cosa debería tener consecuencias para el embustero. El problema es que cuando los juntaletras nos empezamos a quedar sin sinónimos para «discrepar», «replicar» o «contradecir», utilizamos el «desmentir» para decir lo mismo, con lo que «desmentir» pasa a significar decir lo contrario; sin la carga de la prueba, vaya.

Todo este delirio semántico-gramatical viene a cuento por el chorreo de titulares respecto al informe que la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat ha enviado al juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana y que «desmiente» lo afirmado por el jefe de Climatología de la AEMET en Valencia, José Ángel Núñez ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra respeto a lo que ocurrió el fatídico 29 de octubre y las previsiones que eran de su competencia y responsabilidad. El testigo declaró -y aquí son importantes tanto el sujeto como el verbo- que la AEMET «no tiene constancia de que se comunicara al Consell que la tormenta se derivaría hacia Cuenca». Pero resulta que sí lo hizo. Hasta en tres ocasiones como San Pedro negó a Jesucristo según consta en el registro oficial de llamadas del Centro de Emergencias y, al menos en una de ellas, fue el propio Núñez el que mencionó que, tal y como dijo el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se preveía que el grueso de la tormenta se iba a desplazar a la Serranía de Cuenca.

Quien desmiente es el que demuestra que otro ha mentido

Y aquí viene el quid de la cuestión. Si Emergencias «desmiente» al jefe de la AEMET con el DRAE en la mano, el jefe de la AEMET faltó a la verdad ante la jueza el pasado 2 de junio. Algo que, según dice el artículo 458 del Código Penal, está muy feo. Pero si no se hace caso al DRAE -y así «desmentir» sigue significando «contradecir» o «discrepar»- la magistrada no debería abrir pieza separada para deducir falso testimonio. A no ser que alguien me desmienta, claro.