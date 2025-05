Ni ver, ni decir, ni hacer

Es fácil perderse con las sutilezas del Derecho Procesal y, conforme avanza la instrucción del juzgado de Catarroja sobre las inundaciones del 29 de octubre, ... todavía más. Llega un momento en el que los diferentes grados competenciales entre las administraciones y los niveles de responsabilidad de cada uno se convierten en una maraña ininteligible que se enreda todavía más cuando entran en juego los conceptos de responsabilidad penal, civil, administrativa y, la más difusa de todas, la política. Y que conste que eso le pasa a servidor de ustedes que lleva casi treinta años entre políticos y, cuando creo que ya lo he visto todo, la realidad vuelve a dejarme ojiplático.

Dejo las responsabilidades que se han de solventar en sede judicial para los que saben, pero algo puedo aportar respecto a las responsabilidades políticas después de devengar algunos trienios en el mundo político-mediático que, aunque se diga lo contrario, tiene fronteras que van desde lo muy borroso hasta lo directamente invisible. Y ya digo que, después de casi tres décadas en este peculiar dicasterio, he llegado a la conclusión de que la responsabilidad política depende, en última instancia, para quien se exija y, por tanto, sera de una severidad draconiana para el adversario e inexistente para el conmilitón.

Clama la oposición para que el Consell asuma las responsabilidades políticas que se derivan de los autos que emite la jueza de Catarroja y de las declaraciones que se van conociendo y aducen para ello que quien tenía que estar donde tenía que estar no estaba y no dijo y no hizo lo que tenía que decir y hacer ni ante la crecida del río Magro y el desbordamiento del Barranco del Poyo.

Siguiendo el mismo razonamiento, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el silente Miguel Polo, a tenor de lo que contó la primera en su declaración como testigo en el juzgado, no parece que estuvieran donde tenían que estar ni dijeran ni hicieran lo que tenían que decir y hacer. Declaró la delegada que Polo no le informó -ni a ella ni por lo visto a nadie- que el Magro se había salido de su cauce al mediodía ni tampoco que el caudal del Poyo multiplicaba por cinco el del Ebro. Es más, textualmente aseguró «el desbordamiento en Utiel lo vi por imágenes, el de Chiva no lo vi porque estaba dedicando mi tiempo a hablar con varios alcaldes». Eso sí, añade que habló con los ediles «independientemente de su signo político, como el de Algemesí, Gavarda y Carlet». Todo un detalle, vaya, que suena a «excusatio non petita».

O sea, que la máxima responsable (política) de la seguridad de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana no se enteró y, por tanto, ni vio, ni dijo ni hizo. Y Miguel Polo, el máximo responsable de la vigilancia y control de cauces de ríos, barrancos, arroyos y regatos, según se deduce de la declaración de la delegada, tampoco. Ambos se escudan en que no era competencia suya ver, decir ni hacer. Entonces ¿Para qué estaban en el Cecopi? ¿Y qué estaban haciendo más importante aquel día para tener que asistir de manera telemática si ni veían, decían o hacían?