Como escribo sin acceso a mi biblioteca, me van a perdonar si yerro en la atribución de la novela de Rafael Chirbes, aunque estoy casi ... seguro que es 'En la orilla', de 2013. En una de las escenas, un personaje condena sin paliativos a los ricos del pueblo, de los que dice que merecen el peor de los oprobios. Su interlocutor le asegura que ellos no tienen la culpa de haber nacido en familias adineradas a lo que el protagonista le replica que toda esa gente hizo su fortuna tras la Guerra Civil, cuando se incautaron de los bienes de los republicanos e hicieron buenos negocios por su proximidad al régimen. En resumidas cuentas -y parafraseo libremente- «quizá ellos [los ricos] no tengan la culpa de los crímenes de sus padres, pero se benefician de ellos». Suena a venganza al estilo del Dios de Israel del Antiguo Testamento pero, como todo lo que escribía Chirbes, es una verdad como un templo.

Así las cosas, ¿hasta qué punto se puede aplicar la lógica del personaje de Chirbes a las actividades empresariales del suegro -ya fallecido- del presidente del Gobierno? ¿Qué grado de responsabilidad tiene el inquilino de La Moncloa con lo que hiciera el padre de su esposa con las saunas gay que se ubicaban en locales de su propiedad y que, al parecer, regentaba? En principio, ninguna. Y más aún al considerar que una sauna no es un negocio ilícito -faltaría más-, si bien la cosa adquiere un matiz más feo si en ella se tolera, o lo que es peor, se fomenta y se obtienen beneficios del ejercicio de la prostitución como ocurría, al parecer, en una de ellas. ¿Es reprochable que el padre de Begoña Gómez le comprara un piso a su hija y a su yerno? Pues no. Ahora bien, que Sabiniano Gómez fuera un confidente (o colaborador) del comisario Villarejo pone una pieza más en el puzle que va mostrando un retrato tenebrista del presidente del Gobierno que se completa con el intento de pucherazo del Comité Federal de 2016, la banda del Peugeot, Koldo, Santos Cerdán, Leire... etc.

El currículum oficial de Pedro Sánchez dice que, salvo el periodo comprendido entre 2008 y 2013 (en el que fue profesor asociado de la privada Universidad Camilo José Cela), siempre ha vivido de la política. Empezó con 26 años como asesor de la eurodiputada socialista Bárbara Dürhrkop y luego del ex ministro Carlos Westendorp en Kosovo. Posteriormente fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y, desde 2009, diputado en el Congreso. Es decir, que no tenía malos sueldos, con lo que se me hace difícil pensar que el matrimonio Sánchez-Gómez tuviera que vivir de los rendimientos de los negocios del suegro, fueran lícitos o no.

Así que el problema es político. Y sitúa al presidente en una situación sin salida de la que, mucho me temo, también saldrá porque nadie como él ha entendido cómo somos los españoles que toleramos el más abominable de los pecados si lo comete uno de los nuestros y condenamos hasta la quinta generación el más mínimo desliz de los adversarios.