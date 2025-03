Hay cosas que no necesito

Todos los que nos ganamos el pan juntando letras soñamos con darle a la tecla mágica que nos catapulte al parnaso de los autores de ... grandes textos. Fantaseamos con firmar un artículo de opinión como 'J'accuse' (Yo acuso) de Émile Zola; un poema que se sepa todo el mundo como 'La canción del Pirata' de Espronceda, una obra esencial como 'Cien años de soledad' de García Márquez o ser el artífice de un nuevo género literario como hizo Truman Capote con la novela de no ficción a través de 'A sangre fría'.

Son pocos, muy pocos los que consiguen tal hazaña. La mayoría nos limitamos a intentarlo y, sobre todo, a imitar a los que lo han conseguido, incluso cayendo en el ridículo porque, si difícil es escribir un libro, más aún es venderlo y por esa razón se recurre a reclamos como «es un juego de tronos, pero con una familia de Almussafes» o «es la historia de Sinuhé, el egipcio, pero ambientada en el Castellón de los años 20».

Precisamente 'A sangre fría' es el referente con el que se presentó la novela de Luisgé Martín 'El odio', cuya editorial, Anagrama, ha decidido suspender su distribución indefinidamente. 'El odio' reconstruye el crimen de José Bretón, quien en 2011 asesinó a sus dos hijos y quemó sus restos, lo que provocó, además del horror de toda la sociedad española, la concienciación sobre la violencia vicaria. La madre de las víctimas había solicitado el secuestro de la publicación, apoyada por la Fiscalía. Ante la polémica, el autor aseguró que su obra no blanqueaba al asesino y Anagrama defendía el derecho a la creación literaria. Sin embargo, eran cada vez más los libreros que decían que no iban a vender el libro a pesar del interés (el efecto Streissand siempre funciona) de muchos por adquirirlo.

Las similitudes entre 'El odio' y 'A sangre fría' son pocas

Las similitudes entre 'El odio' y 'A sangre fría' son pocas, como siempre ocurre con las imitaciones y, en especial, con las malas. Capote no se limitó a reconstruir literariamente el asesinato de la familia Clutter a manos de Richard Hickock y Perry E. Smith el 14 de noviembre de 1959 en Holcomb, Kansas, sino que pintó un retrato crudo de la sociedad americana, entre el sueño y la pesadilla. Cierto es que habló -y mucho, quizá demasiado- con los asesinos, pero también con la familia de las víctimas y la gente del pueblo. De todo ello salió una obra tan monumental como oportuna.

'El odio' no lo es. Sólo habla el asesino y tiene razón Manuel Jabois cuando dice que malo era que Bretón le dijera al autor que le entusiasmaba «tu propósito» y peor aún que ni el escritor ni la editorial se pusieran en contacto con la madre de las criaturas para recabar su versión. Obviamente, no he leído la obra, y escribo de oídas. Y habrá quien me diga que para criticar un libro hay que leerlo primero, pero no lo creo en este caso. Sé lo suficiente de Bretón como para horrorizarme ante su vil maldad y lo mismo me pasó con Josu Ternera y su entrevista con Jordi Évole. Hay cosas que no necesito.