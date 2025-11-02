Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva del sábado reparte 200.000 euros entre cuatro acertantes

Lo de Gaza ya debe estar arreglado

JUANJO BRAULIO

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02

Como lo leen, oigan. Lo de Gaza ya debe estar arreglado y, confesándome casi analfabeto en los entresijos de la alta política internacional y la ... geoestrategia, no sabría decirles a qué se debe el milagro, pero está arreglado. Igual ha sido por la presión internacional, los mandatos del Consejo de Seguridad de la ONU, la intervención de Donald Trump, la prodigiosa habilidad diplomática y prestigio internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez gracias a su portentoso dominio del idioma inglés que nos enseñan sus medios afines cada vez con más frecuencia. O quizá se deba a que -ya que me meto en el terreno de la fantasía- porque nos encontramos, según la carta astral de estos días, con el Sol en la casa de Escorpio, la Luna en la de Leo y Venus, Marte, Júpiter y Saturno en las de Libra, Cáncer, Géminis y Piscis, respectivamente. Todo este trajín estelar favorece, según me dice un amigo mío que se ufana de ser un astrólogo practicante no creyente, la introspección, la transformación y la intensidad emocional necesaria para avanzar en el impulso de nuevos proyectos que, pese a la dificultad para llevarlos a cabo, resultarán satisfactorios tanto si se consiguen como si no. O sea, algo parecido a la influencia internacional de Pedro Sánchez «in this matter and in any other».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  6. 6

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  7. 7

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes
  8. 8

    El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo
  9. 9

    El SOS de los panteones históricos del cementerio de Valencia
  10. 10

    Ábalos, en las listas de 2023: la orden de Sánchez que el PSPV acató

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Lo de Gaza ya debe estar arreglado