«To flood the zone with shit»

JUANJO BRAULIO

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:37

Reproduzco la cita entera y en versión original para no pecar, precisamente, de aquello contra lo que predico: «The real opposition is the media. And ... the way to deal with them is to flood the zone with shit». Y les traduzco: «La oposición real son los medios. Y la manera de tratar con ellos es inundar la zona con mierda». El padre de tan elevado pensamiento no es otro que Steve Bannon, el jefe de estrategia de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump. La susodicha estrategia no buscaba convencer al público de algo -que es mentira- sino de saturar el espacio informativo con tal cantidad de ruido que la verdad se vuelve irrelevante o indiscernible. La repetición de falsedades y la organización de trifulcas en prensa, radio, televisión y, sobre todo, redes sociales, contribuye a hacer más salvaje la polarización. De esta forma, la credibilidad de las instituciones, desde el poder legislativo al ecosistema mediático, termina por hundirse en un pozo de estiércol sin que nadie piense en las consecuencias. Ni tampoco las tema.

