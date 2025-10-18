Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las diez mil patadas

JUANJO BRAULIO

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:48

A principios de los ochenta, tras ver en el cine de verano de Gestalgar alguna mala película «de chinos» -así definía mi padre a todo ... el subgénero de artes marciales- se me metió en mi cabeza infantil el sueño de ser samurái que, ya pasados los cincuenta, aún me dura. Ello se debe a que a las malas películas «de chinos» le siguió el cine de Akira Kurosawa o novelas como 'Silencio' de Shusaku Endo, o 'Shogun' de James Clavell.

